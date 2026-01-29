柯文哲自爆要到南部發展 被問陳菊請辭反問「引誘我講人家壞話？」

民眾黨創黨主席柯文哲。（陳愷巨攝）



民眾黨昨日召開中央委員會，黨主席黃國昌會中布達新的一級主管人事命令，創黨主席柯文哲擔任國家治理學院院長。此舉引發外界揣測，是否代表重掌民眾黨大權。對此，柯文哲今（29日）出席活動說，招募黨員、訓練黨員、培養成為公職人員，這些都是他一直很想做的事情。當時黃國昌提到這個職務，他覺得不錯可以接，「就這樣，故事就這麼簡單，不用想太多。」更自爆接下來要去南部發展。





重新攬民眾黨大權？柯文哲：不用想太多





柯文哲今上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前接受媒體聯訪。對於媒體提到，接任國家治理學院院長被外界解讀為「重掌民眾黨大權」一事。

廣告 廣告

柯文哲說，因為招募黨員、訓練黨員、培養成為公職人員，這些都是他一直很想做的事情。黃國昌當時跟他提到這個職務時，他覺得不錯，可以接下來，「故事就這麼簡單，不用想太多。」

柯文哲：未來到南部發展





至於外界傳言黨內將出現「兩個太陽」，是否會影響藍白合？柯文哲表示，「你們為什麼認為有兩個太陽的問題？兩個太陽也可以合作，每個人做自己擅長、喜歡的事情就好。」





柯文哲舉例，自己每次看到法律條文就想打瞌睡，身為外科醫師，看法律文字覺得很煩，但黃國昌對那方面有興趣，所以就分工合作，立法院的事就交給黃國昌處理。「我以後專門到南部辦訓練班、到南部發展。」

柯文哲指出，可以藍白合，另外更重要是「藍白分」，彼此分工合作，每個人做自己最擅長的事，同樣概念也可以放到他跟黃國昌的合作關係。

主張廢掉監察院

柯文哲過去曾批陳菊「是較肥的韓國瑜」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」，今天被問到陳菊請辭監察院長一事，柯文哲則表示，「她...，啊，妳的問題是什麼？」他說，都已經一年了，反正就如果健康狀況不行，那就請辭，就好好養病，「我也不曉得這題目要講什麼，要引誘我講人家壞話嗎？不用吧？」







是否覺得陳菊請假還領薪水的時間太久，柯文哲說，「現在不是要成立一個政務官的權利義務法案，因為事務官有請假的規定，政務官沒有請假規定，我倒覺得這樣，凡事不要以個案來處理，這種遇到個案的時候想想看，變通案要怎麼處理。」







柯文哲表示，國家一定是這樣，先有個案，然後在個案當中慢慢建立一個通則、再變成一個通案的法律，所以利用陳菊的案子來建立政務官的權利義務法案，這合理。







至於誰適合接任監察院長？柯文哲表示，「我是主張監察院廢掉算了，趁這次總預算就把監察院預算全部刪掉。」他說，不一定要修改憲法，過去大家常說先有不成文法、慣例，最後才形成法令，「現在修改憲法哪有可能？」（責任編輯：卓琦）