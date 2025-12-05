柯文哲自爆險因「這1事」遭通緝！看守所遇小草哭了：我還安慰他

即時中心／黃于庭報導

前民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金弊案纏身，遭裁定羈押禁見近1年，今（2025）年9月獲7千萬交保，重獲自由身的他，與現任黨魁黃國昌「2個太陽」之爭也備受外界關注。柯、黃2人昨（4）日合體直播，柯除了大秀電子腳鐐，自曝前幾天差點遭高檢署通緝，還分享「看守所趣聞」，有位管理員向他加油時忍不住落淚，他還反過來安慰對方。

昨晚8點直播開始前，柯文哲表示，每天這個時間都會響起來，他就要使用手機報到，還要指紋辨識、拍照，黃國昌在旁則稱「我覺得用手機就很好了啊！有這個幹嘛還要腳鐐」，柯則回應，這只是24小時GPS定位，知道他在哪。

接著，柯文哲還分享，他前幾天在地下室騎腳踏車，結果搞到律師在找他，「助理找到我，說高檢署幾乎要發布通緝令」，不僅如此，柯還拉起褲管秀出電子腳鐐，指稱那是24小時GPS定位，相關報告每天都有人看。

前民眾黨主席柯文哲於直播中秀出電子腳鐐。（圖／擷取自柯文哲YouTube）

節目正式開始後，柯文哲說道「大家好久不見，我是柯文哲，這1年來謝謝大家，因為有大家所以我還在」，他還大方分享「看守所小故事」，當時北所有個主任管理員，因為是24小時作業，所以每天輪班的管理員很多。

柯文哲指稱，在所內吃藥都是從小窗戶打開塞給他，某天管理員特別把門打開拿藥給他，「他一打開就喊阿北加油，還沒講完就開始哭」。柯文哲稱，其實他被關在裡面是最需要被安慰的，現在現在還要安慰別人，「我說阿北很好、沒有問題，你不要難過，還要安撫他」。

民眾黨主席黃國昌（左）、前民眾黨主席柯文哲（右）昨日合體直播。（圖／擷取自柯文哲YouTube）

談到被羈押近1年，柯文哲有感而發，表示有幾次出庭被押還看守所，路上很多人喊「阿北加油」，連下雨天都有人，「我要跟大家講，有大家的幫忙所以才可以撐這麼久」，羈押禁見整年沒有垮掉，因為有很多人支持，所以才可以撐這麼久。

