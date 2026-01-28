柯文哲自爆1事！洪健益直呼：看不起黃國昌

▲前民眾黨主席柯文哲（圖左）日前自爆，近日拜會民進黨團總召柯建銘時，曾向對方提議若《人工生殖法案》通過，他會來處理總預算及軍購。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 前民眾黨主席柯文哲日前自爆，近日拜會民進黨團總召柯建銘時，曾向對方提議若《人工生殖法案》通過，他會來處理總預算及軍購，要「給對方一個台階下」，與民眾黨主席黃國昌的「藍白合」策略是否相左備受關注。對此，民進黨台北市議員洪健益27日直言，柯文哲的自爆，就是已經看不起黃國昌了，在藍綠之間大玩槓桿。

黃國昌到本月底將卸任立委，網紅館長喊話黃一起去中國直播帶貨，然而柯文哲卻頻頻對綠營釋出善意，甚至自爆願以《人工生殖法案》交換總預算及軍購卡關問題；對此，洪健益昨日在《新聞面對面》中直言，柯文哲會自爆，「我不瞞你說，他（柯文哲）已經看不起黃國昌了」。

洪健益指出，國民黨現在很清楚，就是要跟黃國昌談，因為黃才能被拿捏住、才駕馭得住，才有機會溝通「大藍小藍」， 而柯文哲現在在玩平衡、開槓桿，透過游移在藍綠間，創造自己的聲量跟討論度，「其實你看這幾天，柯文哲還是都在版面上」。

洪健益認為，柯文哲很明顯就是要媒體的關注度，他知道媒體要什麼，未來會操作媒體，一直丟鯊魚理論，持續集聚小眾，也就是民進黨裡的小草，這些小草能讓他左右國民黨，得到他最大的政治利益 。

