柯文哲致電喊「你因為挺我被抓去關」 蔡正元曝最後心願：盼再見藍執政

台灣高等法院審理前總統馬英九等人涉三中案，日前二審宣判，馬英九等人維持一審無罪判決，僅被告蔡正元判決3年6月。民眾黨前主席柯文哲今天致電蔡正元，直呼蔡是因為挺他而被抓去關，蔡正元則說「你不要這樣想」，同時他也十分感謝柯文哲的慰問、送暖。

蔡正元接到柯文哲來電。（圖／中天新聞）

蔡正元今天主持網路節目「蔡正元講座」時，接到民眾黨立院團主任陳智菡的電話，陳智菡隨後把手機交給柯文哲，讓柯文哲和蔡正元通話，蔡正元對柯文哲說，「多謝多謝」，柯文哲表示，「我都講不出話來了」，蔡正元回應，「不會啦、不會啦，咱老朋友啊，小事情啦，不用客氣啦，感謝感謝。」

廣告 廣告

柯文哲對蔡正元說，「你是因為我被抓進去關」，蔡正元表示，「沒有沒有沒有，你不要這樣想，你要像英雄好漢，有機會相處啊，相伴相行，你加油啦。」柯文哲提到，若有時間，希望請他參加自己的「土城十講」，蔡正元說，「我配合你，感謝感謝」，隨後他又與陳智菡討論聯絡的方式和細節，才掛斷電話。

蔡正元。（圖／中天新聞）

蔡正元表示，「柯文哲打來，我就先接起來一下。柯文哲，很感謝啦，打電話來跟我慰問，柯文哲說，我會被抓去關，有一半的原因是因為挺他，因為他被抓去關時我一直幫他講話。叫我去上他的土城十講、請我吃飯，謝謝他給我這些溫暖。」蔡正元說，「我只能嘆一口氣，我可能全世界唯一的紀錄了，他們指控我侵占，我侵占誰受害者是誰？找不到。說我侵占阿波羅公司，阿波羅公司是受害者，問題是阿波羅公司的股東只有一個人，就是我，我侵占我公司的錢？」

柯文哲。（圖／中天新聞）

蔡正元希望大家幫他完成一個最後的政治心願，他希望能夠在有生之年再看到國民黨執政一次，「我相信國民黨不管是盧秀燕、蔣萬安、韓國瑜，他們沒有那個膽去做壞事」，不會讓兩岸關係惡化，不會把我們的孩子送上戰場。他希望年輕人都能夠快樂成長，不要憂慮兩岸關係、擔心戰爭，國民黨執政，就會把這個問題慢慢化解；民進黨執政，每個人都是極端台獨，把台獨當邪教一樣相信，不惜代價、不顧風險、不管別人死活，「賴清德跟民進黨是台灣人最大的境內敵人！」

延伸閱讀

每天寫臉書讓柯文哲直喊「頭很痛」！陳佩琪：我偏要寫且寫更多

拜會藍綠盼推動《人工生殖法》 柯文哲：尋求共識從對話開始

民進黨團當面拜託協助總預算案 柯文哲喊：我現在是「朝廷欽差要犯」！