柯文哲致電「你被判刑 50％是因為我」 蔡正元這樣回應

前立委蔡正元被指控涉嫌掏空阿波羅公司，案件上訴二審，高院依業務侵佔罪判處3年6個月、違反商業會計法部分判處6個月，並宣告沒收2.8億元犯罪所得，且業務侵佔罪不得再上訴。蔡正元昨爆料，他在直播時，民眾黨前主席柯文哲突然打電話進來說，「你被判刑，百分之五十是因為我，你整天幫我講話，當然要找你」。對此，蔡正元表示，他叫柯文哲不要這樣想、不要有心裡負擔，因為柯文哲的處境比他還艱難。

蔡正元今(3日)在《中天辣晚報》節目中表示，很感謝柯文哲，柯文哲自己的狀況也不好，甚至於比他還慘。柯文哲被求刑28年，他當時是沒有具體求刑，一審判3年6個月，二審全部照一審來判；這裡面他看得出來，就是高院的法官不想擔太多責任，就會地院怎麼判就怎麼判。而且檢察體系事態非常特殊，來給他「優待」，通常一審跟二審檢察官理論上是不同人，但是他的狀況很特殊，緝捕他的檢察官跟起訴的主任檢察官，跟一審的主任檢察官、二審檢察官是同一個人，他的待遇是不是很特別？

蔡正元接著表示，檢察官到二審跟法官對嗆，說一審的法官判他3年6個月太輕了，起碼要判7年以上。而且不只要判他，還要判他的家人共同正犯，這是很兇狠的，講得天花亂墜。如果沒有一個穩定度的，很容易被唬住。可是他看得出來，那個法官根本不想聽、也不想談，有時候甚至在聽的時候打哈欠、打瞌睡，直接了當按照一審，就沒有責任、沒有壓力。

蔡正元表示，柯文哲打電話來，他當然感謝。柯文哲說他是因為幫忙講話，所以他才會被抓去關，所以他叫柯文哲不要這樣想、不要有心裡負擔，柯文哲的處境比他還艱難。他一開始的時候就判斷柯文哲的案子就是他的案子放大版，因為要辦你一個人的話，發現這個抓不到你，再搞第二個，第二個抓不到，再搞第三個、第四個。

