柯文哲與黃國昌直播談藍白合！ 聲稱「民眾黨一定不會耍詐」

柯文哲（右）4日與黃國昌（左）直播，席間談及2026藍白合，柯文哲說，規則講清楚就好，聲稱民眾黨一定不會耍詐。（圖：民眾黨提供）

自9月中旬交保的前民眾黨主席柯文哲4日晚間在直播中與現任民眾黨主席黃國昌對談，談論政治情勢與時事議題。針對2026藍白合議題，柯文哲表示，規則講清楚就好，第一是全民調有幾間民調公司，第二是不要再讓3%或6%，柯文哲聲稱「民眾黨一定不會耍詐」。

柯文哲與黃國昌4日晚間一起在YouTube直播，黃國昌若談及柯文哲，多次都稱呼他為「老大」，並在直播時對柯文哲細數過去一年來，民眾黨所推動的法案與政策。黃國昌提到，過去這1年10個月，民眾黨8位不分區對得起選票，他雖在立法院剩下不到2個月，但不會「數饅頭過日子」，將持續推動改革法案。

廣告 廣告

談到2月1日有新的民眾黨立委報到，柯文哲指出，新手上來，立法院還是要有人擔任教練。黃國昌直呼：「老大你放心！」並告訴柯文哲，他會陪新立委開晨會。談及對鄭麗文的看法，柯文哲認為，鄭麗文對國民黨而言「是個衝擊」。

不過，柯文哲也說，凡事都是先做做看，不能只觀察一天就評論人，讓鄭麗文跑幾個月看看再說。至於是否與鄭麗文見面，柯文哲強調，不必為了見面而見面，該見時就會見，且現在他不是黨主席，有事是黃國昌處理。此時黃國昌則笑稱，柯文哲怎麼有點幸災樂禍。

談及2026年如何與國民黨合作，柯文哲指稱，規則清楚就好，但不要再像2024年一樣，每天把戲很多。第一是全民調要講好有幾個民調公司，第二是不要再讓3%或6%，規則訂好就按照比賽規則，時間到就比民調。民眾黨一定不會耍詐，贏的話就民眾黨參選，輸的話就讓國民黨選。