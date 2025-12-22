柯文哲若出戰高雄市長？吳子嘉預言結局

▲資深媒體人吳子嘉預言，前民眾黨主席柯文哲如果去選高雄，一定會當選。（圖／柯文哲YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 民進黨備戰2026九合一大選，針對2026高雄市長選戰，綠營邱議瑩、賴瑞隆、許智傑和林岱樺等4人搶出線，將對戰國民黨藍委柯志恩。近期前民眾黨主席柯文哲在和黃國昌合體的世紀直播中，脫口「我要請纓去住南部」，疑似預告參戰2026，引發熱議。對此，資深媒體人吳子嘉預言，柯文哲如果去選高雄，一定會當選，他要去應徵柯文哲的高雄競選總部總幹事。

吳子嘉21日在《下班瀚你聊》節目中表示，柯文哲未來可能會被判10年，然後中間還要打官司跑10年，太憋屈，所以他下禮拜故意要去做高雄市長選戰民調，到時柯文哲的民調一定第一名，如果柯文哲去選高雄市長，一定會當選，當選高雄市長打官司輕鬆很多。

吳子嘉認為，柯志恩目前沒有贏，而這就是柯文哲唯一的求生之道，百分之一百會出來選，因為會贏。光看柯文哲的直播量之大就被嚇死。

吳子嘉直言，高雄可說是關鍵，如果柯文哲當8年高雄市長，就能拖訴訟時間，到卸任一定會判無罪，所以柯文哲要去南部是有道理的；吳預言，高雄選戰的民調，柯文哲一定第一名，如果國民黨禮讓，藍白合一定能成。

