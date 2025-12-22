柯文哲若戰高雄市長必勝選？吳子嘉自薦競選總幹事職務

2026年高雄市長選舉持續升溫，民進黨初選4人角逐出線機會，將對決國民黨柯志恩。前民眾黨主席柯文哲日前表示「我要請纓去住南部」，引發外界關注。媒體人吳子嘉21日在政論節目中預測柯文哲若參選高雄市長必定當選，更直言要應徵他的競選總幹事。

前民眾黨主席柯文哲。（圖／中天新聞）

吳子嘉指出，他刻意安排這次民調，因為柯文哲的民調屆時一定會是第一名。他分析，柯文哲未來可能面臨10年刑期，中間需要不斷打官司，處境相當艱難。吳子嘉認為，若柯文哲選上高雄市長，一邊擔任市長一邊打官司會輕鬆許多。

針對高雄市長選戰局勢，吳子嘉表示，柯志恩目前並未展現勝選優勢，他判斷柯文哲會贏，且這是柯文哲唯一的求生之道。吳子嘉強調，柯文哲百分之百會參選，因為會贏。他指出柯文哲的直播觀看量相當驚人，並大膽預測柯文哲民調必定第一名，若國民黨願意禮讓，藍白合作一定能贏得高雄。

資深媒體人吳子嘉。（圖／中天新聞）

吳子嘉進一步分析，高雄是關鍵戰場，若柯文哲擔任高雄市長8年，訴訟案件就能拖延時間，等到8年市長任期結束，一定會判無罪。他認為柯文哲要前往南部發展是有其策略考量的。台北地院16日審理京華城案時，柯文哲出庭參與最後辯論程序，離開法院時向民眾揮手致意。

