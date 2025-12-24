柯文哲落淚稱「妻子跪地打掃、沒請傭人」 她一句話嗆爆

即時中心／温芸萱報導

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積弊案，今（24）日再度開庭，案件進入言詞辯論最後階段。柯文哲在庭上為強調自己清廉節儉，提及深夜返家看到妻子陳佩琪跪地擦地板，並稱家中沒有請傭人，說到一半情緒潰堤落淚，相關說法曝光後引發爭議。台灣基進秘書長吳欣岱便發文批評，未曾見過讓妻子跪地打掃卻自己流淚的情況，反問若真心疼，為何不親自拖地？

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積弊案，今日再度開庭，全案已進入言詞辯論最後階段。庭訊中，柯文哲為強調自己清廉、不貪污，談到個人生活狀況時一度哽咽，提及曾在晚間10點多返家，看到妻子陳佩琪跪在地上擦地板，並強調「家裡沒有請傭人」，說到激動處還落淚，書記官也遞上面紙。



相關發言曝光後，引發外界議論。台灣基進秘書長吳欣岱隨即在臉書發文嘲諷，直言柯文哲可能因為周圍都是大老闆，才會覺得「沒有傭人」是一種委屈，甚至委屈到需要在法庭上流淚。

她表示，自己認識不少醫師家庭，有人請固定清潔、有人自己打掃、有人找保母，卻從未見過「老婆跪在地上擦地，丈夫在旁掉眼淚」的情況，反問若真心疼妻子，為何不自己拖地，引發網友熱烈討論。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

