柯文哲藍白黨主席會談前 面授機宜黃國昌三點注意事項

民眾黨主席黃國昌11月19日與國民黨主席鄭麗文會面，針對兩黨合作推動政策和2026選舉交換意見。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天透露，黃國昌在會前曾先請教前民眾黨主席柯文哲注意事項，柯文哲面授機宜，指示三點：應站在主流民意的觀點、國家安全正義，以及人民安全的角度去談。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡24日表示，民眾黨主席黃國昌（左）在與國民黨主席鄭麗文進行「高峰會」前曾先請教前民眾黨主席柯文哲（右）注意事項，柯文哲面授機宜，指示三點：應站在主流民意的觀點、國家安全正義，以及人民安全的角度去談。（中央社資料照）

陳智菡今天接受《中午來開匯》節目主持人黃光芹專訪。談到柯文哲與現任黨主席黃國昌的定位問題，陳智菡指出，與其說是二元領導，不如說兩人很密切配合，步驟是一致的。

陳智菡表示，柯文哲私下曾說「兩個太陽總比沒有太陽好」，雖然民眾黨是小黨，卻有2名非常重要的領袖，不僅占遍全國媒體版面，各自聲量還是當今政壇數一數二，這件事對民眾黨來說絕對是加分。

陳智菡還透露，黃國昌與鄭麗文的高峰會談前，就先請教柯文哲注意事項，柯文哲則指示三點：應站在主流民意的觀點、國家安全正義，以及人民安全的角度去談。柯文哲是以總統視角看待，黃國昌基本上高度採納柯文哲的建議，畢竟黃國昌沒經歷過總統大選。

陳智菡還表示，民眾黨接下來會幫柯文哲開一個節目，內容大概會從柯文哲過去看的書裡，給大家的建議與方向，其實節目已經在錄製，接下來會陸續釋出片花，而節目用意就是不希望外界「見縫插針」。