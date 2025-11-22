柯文哲蠢蠢欲動？前幕僚曝"復出SOP"！
論壇中心/綜合報導
國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌近日舉行藍白高峰會，就2026選舉合作進行初步對話，成為政壇討論焦點，而民眾黨的前主席柯文哲則是悄悄復出，柯夫人陳佩琪透露，柯文哲最近忙於修學分和精進AI知識，而民眾黨秘書行政部副主任蔡君婷也在社群上分享柯於台玻大樓的背影照。
政治評論員張益贍在《頭家來開講》節目中指出，柯文哲復出已經是鐵板釘釘的事，自從上周陳佩琪透露柯文哲準備出書的時候，我就預言柯要復出，而且出書還可以募款，再來，柯文哲出現在民眾黨中央的背影照，熟悉的「野生阿北操作法」，「這套SOP是我過去跟金牌霖常做的事」，我們都有傳承下去，傳下去給那個人他叫劉奕霆，張益贍提到，劉奕霆前陣子有跟周榆修開直播，以前在柯市府裡他叫大熊，大熊小牛學姐三合一，他們就是柯文哲網路流量的操盤手。
