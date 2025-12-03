柯文哲被搜出women夾！陳佩琪喊：我不在意

▲民眾黨前主席柯文哲老婆陳佩琪今日再爆「貪污」真實內幕。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 陳佩琪今（3）日表示，柯文哲被搜到什麼清涼照，自己不在意，她要質疑的是，檢察官說的貪汙鐵證，實際上是被賴帳的租金和違約金，明明是權利受損的一方，卻被指控汙錢、洗錢，家裡也連帶著被搜查，「搜索兵分54路，然後去不是在這他們列的54路搜索的範圍內去搜索，請問律法是可以這樣？」

陳佩琪在臉書發文表示，今天要講的是搜索票上，檢察官搜索前說柯文哲夫妻「貪汙」的事證其中一點，「他們說買林森南路辦公室和我們財力不符，所以是貪汙鐵證；另外就是林森南路辦公室的租客A先生開的一家公司有一名合夥股東叫李X鐸，他是沈慶京先生的舊識，柯文哲買這辦公室就是藉由李X鐸要和沈慶京密謀，利用京華城圖利、然後藉買此辦公司之名汙錢、洗錢，還說我們把貪汙犯罪事證密藏在此辦公室內， 所以簽搜索票要來住家和辦公室搜索」。

陳佩琪澄清，事實是，租客A先生租此辦公室已經十多年了，柯文哲還沒從政前他就租辦公室在此，「我買下時，只見過屋主兄弟幾次，先生不曾到過此辦公室，更未見過租客，更不用說租客公司的合夥人了，我也是一直到簽續租約時才和租客A碰面，見面時間僅一小時，全程有數名房仲人員陪同在場， 簽完就各自離開，後來也沒再碰過面 。」

陳佩琪指出，「就在辦公室被搜索後，租客A說我們害他名譽受損， 藉此理由僅付了1.5個月房租就不再付租金了 ，甚至還霸占辦公室不搬達半年之久，目前尚欠我們租金和違約金約百萬左右，並解散公司，趁機賴帳、欠帳不還。我們是權利受損的一方， 但檢查官卻說我們汙錢、洗錢？！ 」

陳佩琪痛批，民眾黨的選舉補助比照民進黨三分之二給候選人使用， 檢察官說這是貪汙鐵證，所以就搜索他們家，然後把柯文哲抓去關一年了，「搜索兵分54路，然後去不是在這他們列的54路搜索的範圍內去搜索，請問律法是可以這樣？沒列的，興之所致，就散步去搜了？那我也學到一課了， 今天講出來和大家分享，反正以後大家皮繃緊一點、適應了就好⋯」。

陳佩琪狠酸，「至於先生被搜到什麼女星清涼照啦、 women夾啦，我是不在意啦，只要不是被搜到正宮不在，而是小三在家就好了，至於賴清德家可以蒐到什麼，進去搜一下不就知道了，他案底不少耶， 搞不好也有清涼照、women夾哩、甚或其他驚人的東西也說不定」。

