柯文哲被關喊一笑置之 陳佩琪：是支持者向賴清德磕頭才讓你就醫

政治中心／劉宇鈞報導

前民眾黨主席柯文哲今（4）日受訪時將炮火對準民進黨，他稱，自己被關了一年可一笑置之，但「如果你們再搞黃國昌我一定焦土政策」。柯的妻子陳佩琪發文說，柯有亞斯人格特質、不會記恨，但她要跟柯講，「你知道是有多少支持者跪在北所外向賴清德磕頭、乞討讓你出來就醫嗎？」。

陳佩琪表示，上篇寫過法官朱家毅和法官呂政燁對同一批證據和同樣證人的說詞，有著南轅北轍、完全不同的裁定，一個無保請回，一個收押且禁見，等了兩天不見有法界人士回應，今早無意撇見了某個網友說的一個理由：「醫師對同一個病人的病情判斷，也會有不同的看法呀！」

陳佩琪說，醫界真的會有這回事？會發生說某個病人做了一批抽血和影像檢查，一個醫生說很健康，另一個醫師說沒救、快死了這種事嗎？畢竟醫學是科學，請問司法是什麼？

陳佩琪提到，柯文哲出來後很認真工作，也知道要趁活著、身體還可以自由行動前，多去做一些事情，像柯上周五去各黨團拜會，積極處理代理孕母法案，也是實踐2024年他還在當黨主席時對立委陳昭姿和眾多選民的承諾。

陳佩琪直言，柯文哲有亞斯人格特質，個性不會記恨於人，但剛看到早上柯對媒體的發言，實在傷感，柯說「民進黨政府把我關了一年，我可以一笑置之，你們弄柯文哲，我就算了！但你們還要再如法炮製把黃國昌再搞一遍，你們如果再搞黃國昌…」。

陳佩琪坦言，柯文哲被羈押一年，外面發生很多事情他並不知道，她要跟柯講，「三月底你發生腎結石、嚴重血尿，甚至痛到要吞八顆tramadol才能緩解，期間還併發心律不整差點沒命，你知道是有多少支持者跪在北所外向賴清德磕頭、乞討讓你出來就醫嗎？」

陳佩琪也說，一年來，她在外面，只要看到柯文哲「羈押、延押、抗告駁回」，她是哭到不能自已，看到柯被上銬、拖到北院出庭的照片、每每散在各大媒體上，她總是崩潰到不想活下去。

陳佩琪認為，在台灣要掌握政權永遠執政，用司法這招抓政敵準沒錯，便宜廉價又方便，不需動用軍隊，只要一支筆、一張紙，用個莫須有罪名把人羈押起來，然後再一直延押下去，這個法官不要，換下一個來就好，「他們玩你玩的很爽，就看看你有幾條命跟他們這樣玩下去」。

陳佩琪怒嗆，「現在國家四分五裂，民進黨身為執政黨，過去朝小野大也不是沒遇過，竟不思反省檢討，還要把導致這種局面的原因歸咎給在野黨，請大家要記住一件事：永遠不要低估民進黨無恥的程度」。

