柯文哲被關稱一笑置之 陳佩琪又發文了

▲柯文哲稱自己被關1年可以一笑置之，陳佩琪又發文表示「多少支持者跪在北所外向賴清德磕頭、乞討讓你出來就醫」。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲今（4）日受訪時提及，自己被關1年可以一笑置之，但民進黨派人傳話稱要對黃國昌如法泡製，爆氣稱若真如此將會採取「焦土政策」，對此妻子陳佩琪又發文表示，柯文哲有亞斯人格特質，個性不會記恨於人，但過去被羈押1年，身體有腎結石、嚴重血尿，甚至痛到要吞8顆藥才能緩解，期間還併發心律不整差點沒命，「你知道是有多少支持者跪在北所外向賴清德磕頭、乞討讓你出來就醫嗎？」

陳佩琪今日再度發文，提及過去稱法官朱家毅和呂政燁法官對同一批證據和同樣證人的說詞，有著南轅北側、完全不同的裁定，一個無保請回，一個收押且禁見，等了2天不見有法界人士回應，今日無意撇見有網友稱「醫師對同一個病人的病情判斷，也會有不同的看法呀！」

陳佩琪解釋，醫界真的會有這回事嗎？會發生說某個病人做了一批抽血和影像檢查，一個醫生說「很健康」，另一個醫師說「沒救、快死了」這種事嗎？畢竟醫學是科學，請問司法是什麼？

陳佩琪說，柯文哲出來後認真工作，知道要趁活著、身體還可以自由行動前，多去做一些事情，像上周五去各黨團拜會，積極處理代理孕母法案， 也是實踐2024年時任黨主席對陳昭姿與選民的承諾。

陳佩琪說，柯文哲有亞斯人格特質，個性不會記恨於人，但看到他對被關1年可以一笑置之，看了實在傷感，當時柯身體有腎結石、嚴重血尿，甚至痛到要吞8顆藥才能緩解，期間還併發心律不整差點沒命，「你知道是有多少支持者跪在北所外向賴清德磕頭、乞討讓你出來就醫嗎？」

陳佩琪說，這1年來看到柯文哲「羈押」、「延押」、「抗告駁回」，每每哭到不能自已，更是崩潰到不想活下去，而在台灣只要掌握政權永遠執政，用司法這招抓政敵準沒錯，便宜廉價又方便，不需動用軍隊，只要一支筆、一張紙，用個「莫須有」罪名把人羈押起來，然後一直延押玩下去，這個法官不要， 換下一個來就好，玩你玩的很爽，就看看你有幾條命跟他們這樣玩下去。

最後陳佩琪說，現在國家四分五裂，民進黨身為執政黨，過去朝小野大也不是沒遇過，竟不思反省檢討，還要把導致這種局面的原因歸咎給在野黨， 疾呼請大家要記住一件事，「永遠不要低估民進黨無恥的程度」。

