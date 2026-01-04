柯文哲被關1年喊一笑置之！陳佩琪又反擊：你知道有多少…

政治中心／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲日前才說，妻子陳佩琪每天在家寫臉書，「我很頭痛」；陳佩琪隨即發文反擊「我偏要寫」，看似反駁實則為丈夫抱不平。柯文哲今（4日）受訪提及，自己被關1年可以一笑置之，但若有人企圖對黃國昌「如法炮製」，他絕不會善罷甘休。對此，陳佩琪稍早又寫下長文，反擊老公的言論，「我要跟柯文哲講…」

柯文哲今（4日）受訪撂狠話，「你把我柯文哲關了1年，我可以一笑置之那就算了」，但如果試圖如法炮製，「再把黃國昌搞一遍，我一定焦土政策，這次我就不一樣了！」對此，陳佩琪事後發文感嘆，柯文哲個性就是不會記恨於人，不過她看到「一笑置之」覺得傷感，認為老公被羈押1年、外面發生許多事都不知道，「我要跟柯文哲講，三月底你發生腎結石、嚴重血尿，甚至痛到要吞八顆tramadol才能緩解，期間還併發心律不整差點沒命…」

廣告 廣告

柯文哲被關1年：可以一笑置之！陳佩琪又發文「反擊1事」：我哭到不能自已…

陳佩琪抖出柯文哲在看守所時種種狀況。（圖／民視新聞資料照）

陳佩琪透露，這1年來只要看到柯文哲「羈押、延押、抗告駁回」等消息，「我是哭到不能自已，看到你被上銬、 拖到北院出庭的照片、每每散在各大媒體上，我總是崩潰到不想活下去…」因此她要告訴柯文哲，「你知道是有多少支持者跪在北所外向賴清德磕頭、乞討讓你出來就醫嗎？」陳佩琪指控，只要用莫須有罪名羈押、就能不斷延押，「這個法官不要， 換下一個來就好，他們玩你玩的很爽，就看看你有幾條命跟他們這樣玩下去…」

柯文哲被關1年：可以一笑置之！陳佩琪又發文「反擊1事」：我哭到不能自已…

陳佩琪表示，每當看到柯文哲羈押等消息，經常哭得不能自已。（圖／民視新聞資料照）

對此，陳佩琪也感嘆，柯文哲自從離開看守所後認真工作，「也知道要趁活著、身體還可以自由行動前， 多去做一些事情」，像是拜會各黨團、處理代理孕母法案等，「也是實踐2024年他還在當黨主席時對昭姿委員和眾多選民的承諾。」因此在文末，陳佩琪再發出柯文哲受訪部分內容，「政局之所以陷入僵持，並非單一個人的問題，而是長期缺乏溝通與包容所累積的結果」、「若一開始就能採取聯合政府、協商合作的思維，今日的政治對立未必會走到如此局面」，嗆聲執政黨面對朝小野大該反省檢討。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

原文出處：柯文哲被關1年：可以一笑置之！陳佩琪又發文「反擊1事」：我哭到不能自已…

更多民視新聞報導

2026國運一次看！恐嚇軍事變多「台灣獲新朋友協助」

郭富城嫩妻上海掃貨黃金！看中秒刷卡「戰利品3大袋」估破百萬

薪水35K還租屋「每月存1萬2」！他靠5招省錢：不會太緊縮

