柯文哲要內政部提出放棄國籍SOP 劉世芳：中華人民共合國官網有「退籍證明書」

民眾黨遞補立委將在2月3日宣誓就職，李貞秀仍具有中國國籍，引發熱議。陸委會主委邱垂正喊話，雖沒半個人做到，但還是要努力一下，引起民眾黨創黨主席柯文哲要求，內政部應提出明確SOP。對此，內政部長劉世芳今（29）日表示，中華人民共合國官方網站上，有中華人民共合國退籍證明書，申請放棄國籍是可行的。

內政部指出，依國籍法第20條規定，兼具我國以外國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄，並於就（到）職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件，至於該國是否准其放棄及應如何申請，應視各該國法令之規定。國籍法條文已臻明確，立法委員亦應遵守國籍法規定，並無疑義。

內政部表示，依國籍法第20條規定，李貞秀女士應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職之日起1年內將喪失中國大陸國籍證明繳附予任用機關即立法院，倘未能提具相關證明應由立法院予以解職。

內政部強調，依國籍法第20條規定，倘立法委員如未及於就到職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法第20條之意旨，內政部亦於115年1月28日再次函請立法院秘書長於該院辦理立法委員就 (到）職時依國籍法第20條規定辦理。

此外，內政部長劉世芳今日下午在例行記者會上也說，就她了解，目前在中華人民共合國官方網站上，本來就有中華人民共合國退籍證明書，若要申請放棄國籍是可行的。所謂放棄中華民國以外國籍，是為了表示對中華民國主權政府的效忠，所以不是SOP問題，而是法律明確寫得很清楚。

