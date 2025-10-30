柯文哲要出書「深夜K書背影流出」！陳佩琪點這兩本有看頭

政治中心／巫旻璇報導

民眾黨前主席柯文哲在被羈押一年後返家，妻子陳佩琪昨（29日）透露，柯文哲這段期間幾乎天天埋首書桌勤讀到深夜，還自信滿滿地說要撰寫《國政治理》、《聯合政府》等書籍。對此，陳佩琪笑稱，這類題材恐怕不如《我在獄中的364天》或《我的九個獄友》來得吸引人。













陳佩琪分享，柯文哲回家後幾乎整天埋首電腦前學習新知，不斷感嘆「這一年AI進步太多了，不加緊學習不行」。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）













民眾黨主席柯文哲出獄近兩個月，妻子陳佩琪昨日在臉書發文，詳述丈夫返家後的生活與健康情況。她表示，柯文哲回家後幾乎整天埋首電腦前學習新知，不斷感嘆「這一年AI進步太多了，不加緊學習不行」，並打算撰寫《國政治理》、《聯合政府》等書籍，希望以此紀錄政壇思考與反省。柯稱這一年看很多書，功力大增。她常笑柯寫這種人家不愛看，要寫先前說的「我在獄中的364天」或「我的九個獄友」這種比較吸引人看，但柯不以為然， 並稱保證會把書寫得大家都愛看，要大家拭目以待。陳佩琪提到，柯還有很多時間要出庭， 或去律師那裡見面討論案情， 每當他出門時把書桌整理好，台燈熄滅了，她偶爾經過撇到這一景，還會引起心裡一陣恐慌，整個心揪結在一起，那種先前柯不在的淒涼感又湧上心頭，一年來身心飽受凌辱折磨。

陳佩琪感謝「許多小草」寄來卡片打氣，分享柯文哲每封都親自閱讀。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）





陳佩琪分享，柯文哲回家這兩個月，拜努力學習所致，思緒是進步了，但關押一年， 要回復到原來的健康狀態還需一段長時間，其中臀部的壓瘡，改個有彈性坐墊的電腦椅是好很多了，但在暗無天日的籠子內一年，免疫系統嚴重受損，身上的帶狀泡疹病灶侵襲很深，一個多月了，皮膚都還癒合不好，最近健檢報告陸續出爐，這一年來數值上出現的異常，「我會永遠記住這是怎麼造成的」。









陳佩琪（左）經常在社群上分享與柯文哲（右）的動態。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）





她同時感謝「許多小草」寄來卡片打氣，表示柯文哲每封都親自閱讀、銘記在心，也期許自己未來能「更加努力，不辜負大家所託」。最後，陳佩琪提到一場讓她感動的「創新演唱會」，表示柯文哲為演出努力練習、全程分文未取，卻仍被檢察官求刑數年，直言：「整個案件真的是悲慘故事，我們活在一個悲慘世界裡」。

















