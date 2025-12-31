即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，外傳前黨魁柯文哲近期將陪同前往立法院拜會藍綠立委。對此，民進黨立委王世堅今（31）日被問及此事，立馬表態「絕對沒問題」，並提到該法案早就該推動，只要為了國家好，隨時隨地都可以碰面。

王世堅表示「要跟他碰面絕對沒問題」，過去對他的監督、質詢、評論，都是過去的，自己一點都不在意，問題在他，看柯文哲覺得需不需要。他也提到，該法案確實很好、很正確，符合國家需求、世界潮流，是早就該推動的法案，柯文哲願意碰面商討，沒有拒絕的道理，只要為了國家好，隨時隨地都可以碰面。

廣告 廣告

媒體追問，如果碰面想對柯文哲說什麼？王世堅回應，到現在還沒聯絡，代表他應該沒排進行程。至於柯文哲是否為了復出動作頻頻，他則表示「這是一定的」，民眾黨就是他創立的，大家稱呼民眾黨就是「柯黨」，一定會為了黨奔波、助選、造勢。

此外，王世堅認為，黃國昌任期到了之後，主席應該就回歸柯文哲擔任，或是柯夫人、柯妹妹擔任；而柯文哲身為民眾黨的創黨主席，想把黨帶往何處，當然由他主導，也不會有任何人特別評論這點，不過帶好、帶壞是另一回事。

原文出處：快新聞／柯文哲要出馬了？傳為「這事」拜會藍綠立委 王世堅秒答：沒問題

更多民視新聞報導

黃國昌裸上身秀巨肌！網發現「1處變小」醫點出重要訊號

黃國昌宣布將出"個人寫真集"！資深媒體人"這樣說"！

趙少康7月開心亮票「涉違反選罷法」！突認罪請求從輕量刑

