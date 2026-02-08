柯文哲要搶泛藍「討厭鄭麗文」選票

[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）

民眾黨前主席柯文哲，老早就把兩岸關係定調為「特殊關係」，刻意不提「國與國」，但「特殊」就是既存事實，在目前憲法架構下難以改變的兩岸現狀。民眾黨刻意找來具有中國大陸籍配偶身分的李貞秀遞補立委，挑戰法律模糊地帶，說穿了只是賣弄聰明的搗亂，全政壇被迫跟著起舞、執政黨忙於解釋、惡意浪費社會成本之餘，柯文哲實則聲東擊西，想趁亂替民眾黨撈取更多籌碼。

第一大目的，柯文哲想接收「討厭鄭麗文」的藍營支持者。根據《美麗島電子報》二月初的民調，對於國民黨整體，有34.4%對有好感、49.9%感到反感，同時對於黨主席鄭麗文的負面觀感卻更甚於整體國民黨，有53.5%受訪者表示對鄭麗文「不信任」。就連國民黨支持者本身對鄭麗文的負面評價，短短三個月內就暴增11.7個百分點，顯示藍營基層對於當前領導人不滿的氛圍正快速擴張。

泛藍支持者的不滿，主要來自於對鄭麗文極端的「中國人路線」和過度反美的擔憂。根據近三年來各大民調機構的平均數據，目前台灣社會認同自己「既是台灣人也是中國人」的雙重認同的比例，約介於25%至32%之間。單一認同自己是中國人的比例則落在2%至7%；而「台灣人認同」則已是絕對多數趨勢，都在6至7成以上。然而鄭麗文上任後，試圖將藍營支持者中的最大公約數，也就是普遍認同自己「是台灣人也是中國人」者，強硬轉化為純中國人認同。鄭麗文的簡單、粗暴、快速，換來的是黨內疑慮倍增的反效果。

國民黨內有人公開批評鄭麗文的兩岸史觀已逾越國民黨既有底線，「紅統」印象在年底的地方選戰中絕不吃香，甚至會成為選情最大破口。黨內也出現對鄭麗文把重心都擺在成就自己的「鄭習會」上的不悅聲浪，原先2026穩穩的台中、新北市和新竹縣選情，目前都因黨內初選協調出現裂痕、提名進度緩慢，恐怕失去勝選優勢。同黨知美派前立委許毓仁也看不下去，呼籲不該為了反美、反民進黨而頻擋軍購預算與關稅，認為此舉將傷害美國對台灣整體的信任度。

挑戰鄭麗文領導方向的雜音迅速檯面化，對柯文哲來說，這正是撈籌碼的最佳契機。

民眾黨找來具有中國大陸籍配偶身分的李貞秀遞補不分區立委，引發爭議。（圖／取自臉書／李貞秀）

藉由硬塞陸配李貞秀當立委的手段，再透過執政黨的法律解釋，替他搭建灰色地帶框架，柯押寶多數民眾無法深度理解兩岸法律條文規範，就能以慣用的模擬兩可的話術，接掌藍營近來混亂的兩岸路線的話語權。「特殊」又不是「國與國」關係的現狀，符合那群25%至32%「是台灣人也是中國人」的認同立場，藉李貞秀爭議發酵，柯文哲便能取代鄭麗文成為藍白兩岸關係的主述者，搶奪藍營選票根基的「最大公約數」。

倘若李貞秀真能成功鑽過法律漏洞，當上台灣首位陸配立委，民眾黨便做到國民黨多年來不敢做、也做不到的事：讓真正的「中國人」登堂入室台灣國會，柯文哲就有機會成為中國眼中比鄭麗文更具價值的代理人。先前大酸台北市長蔣萬安的免費營養午餐是「騙票」，顯然柯文哲已將與鄭麗文路線切割的蔣萬安視為競爭對手，這場「共主」之爭，也看得出柯文哲想登堂入室國民黨的企圖。

黃國昌日前宣布正式啟動新北市長競選總部。（圖／取自臉書／黃國昌）

同一時間，黃國昌如火如荼的成立新北市競選總部，同樣是柯文哲的掌中戲。

新北市是藍綠必爭之地，如由民進黨勝選，終結20年來國民黨長期執政版圖，象徵意義更是非同小可，等同2026藍營慘敗，其他再贏幾縣市都無用，而2028年民進黨中央執政的態勢將幾近篤定。根據《美麗島電子報》一月底所公布的新北市長民調，如果選戰呈現藍綠白三腳督，假設國民黨派出李四川，獲得34.2%支持、民進黨蘇巧慧32.7%、民眾黨黃國昌15.4%，在白營瓜分掉部分泛藍及年輕選票的狀況下，將使綠營勝選機率大增。

於是乎，柯文哲「挾新北以令藍綠」，黃國昌是否參選到底、藍白整合與否，是牽動藍綠勝負的唯一關鍵。藍營沒拿民眾黨想要的東西來換，則黃國昌不退、藍白分；從綠營換不到國會想過的法案或接受陸配立委，則藍白續合。新北市有7萬多名陸配，是全台縣市之冠，柯文哲搶佔新北，無非是一石二鳥的絕佳戰略位置。反正無論後續情勢如何發展，黃國昌在新北市都只有兩種結局：不選或者選輸，對民眾黨來說都是個「Nothing to lose」的投資佈局，柯文哲靠新北市這局，把「空手套白狼」招數再度耍弄到極致。

李貞秀的背景素質、荒唐言語、「懶」，全是煙霧彈，只是擾亂藍綠的暖身戲碼，執政黨往國籍法、憲法、兩岸條例裡尋找解方，認真就輸了。製造社會撕裂動盪、增加無謂社會成本，柯文哲目的不是真心追求陸配參政平權、也非選票考量，只為壯大自身談判籌碼，利己而非利他。柯文哲最常掛在嘴邊的四個字「心存善念」，若能打上字幕警語，下方必定要加上註解：政治除外。

