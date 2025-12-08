商傳媒

鴻鼎菓子春節禮盒深受藝人李佩甄、孟慶而、曹景俊、史黛西、李永生好評，大力推薦。圖/鴻鼎菓字提供商傳媒｜記者彭耀／台北報導2025年榮獲「臺中十大伴手禮首獎」的台灣知名伴手禮品牌鴻鼎菓子，迎接 2026 春節重磅推出全台獨創，限定新品──「開心果包心曲奇」與「烏魚子曲奇」。不僅以奢華美味掀起全民話題，別出心裁禮盒設計，一次滿足美味、獨特驚喜及貼心體面的送禮心意！更深受藝人李佩甄、孟慶而、曹景俊、史黛西、李永生好評，大力推薦。研究指出，送禮送到心坎能拉近人際距離，促進互動與親密感、分享美食能提升社交熱度。因此，如何「送對禮」拉近彼此關係，就成了能讓聚會自然熱絡、話匣子一開就停不下來的關鍵。春節將至，不論是上班族準備職場禮、或親友替長輩挑禮，大家都為送什麼而傷透腦筋。最怕挑到口味普通、缺乏新意的禮盒，不只無法加分，還可能讓收禮者感到負擔，反而壞了印象。鴻鼎菓子迎接 2026 春節重磅推出全台獨創，限定新品「開心果包心曲奇」與「烏魚子曲奇」。圖/鴻鼎菓字提供鴻鼎菓子深知送禮情意的貴重，今年馬年主題以「愛在一起，就是開心」作為出發點，象徵新的一年從分享與陪伴開始。禮盒採用節慶視覺與高質感設計，設