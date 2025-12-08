2025年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）11日驚喜現身挪威首都奧斯陸，儘管趕不及親自領獎，她指出自己將帶著這個獎項「盡力」返國，以終結委國當前「暴政」， 讓委國獲得自由。
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導美籍台裔男歌手、L.A.Boyz成員「麻吉大哥」黃立成是幣圈知名投資人，由於本月2日加密貨幣市場回溫，黃立成立刻重返市場押注...
移居屏東多年的女星小嫻（黃瑜嫻），目前正在攻讀屏東大學音樂系，昨（10）日她發文透露最近正在期末考，跟讀大一時比起來，自己已經比較不緊張了，45歲的她也有感而發，表示「能有機會獲得當學生的體驗，是一件很幸福的事」，並為自己加油打氣，貼文曝光吸引許多粉絲留言為她加油。
台北士林一間火鍋店，主打副食飲料吃到飽，12月10日晚間有一家三口到店用餐，他們拿了好幾包泡麵，但店員12月11日收桌時，卻沒有見到包裝袋，調監視器畫面後發現，原來他們偷偷打包帶回家，雖然價值不高，但偷竊行為讓人相當無奈，因此決定將整個過程PO到網路，並且把3人列入黑名單。
大陸書畫界泰斗、現年87歲的范曾去年4月「梅開四度」娶小50歲的女模徐萌。近日卻傳出徐萌勾結「情夫」到他的豪宅盜走價值約20億人民幣（約83億台幣）的字畫、古董等，目前失聯。范曾女兒范曉慧因此發聲明，表示父親自7月中旬被徐萌帶走，至今未與家人聯繫。如今11日范曾發聲明表示，與小50歲的嫩妻徐萌「喜得獨子」，未來一家三口要共度餘生，更宣布要與女兒范曉蕙、繼子范仲達斷絕關係。
長期關注毛孩權益的藝人米可白，近日持續投入苗栗「人人犬舍」繁殖犬受虐事件後續，除了公開批評苗栗縣府態度冷漠、要求縣長鍾東錦出面說明，也協助多隻狗狗的送養與資訊曝光。然而她今（11）日再度發文，透露一隻三腳米格魯被抽中認養後，竟在第一天被棄養，讓她氣憤直呼「這是二次傷害」。趙浩雲
台東的紅葉國小以棒球聞名，附近還有紅葉溫泉，是許多觀光客前往台東必訪的景點之一。最近卻被發現，路標的英文鬧笑話！紅葉國小竟然被翻成，紅葉Small countries，從國小變成了小國，還有溫泉，用的字也不是常見的Hot spring，而是用字面直接翻譯成warm spring，當地民眾看了都直呼誇張。
隨著 12 月的到來，動漫和《寶可夢》圈著名的「3D龍事件」即將迎來 28 週年，這個曾在 1997 年震撼全球的動畫放送事故，最近在歐美論壇 Reddit 引起討論。許多資深粉絲回憶起當年的情景，對於自該事件後「多邊獸」（Porygon，舊譯"3D龍"）和其進化形態便徹底從動畫主要劇情中「神隱」感到相當惋惜。雖然該寶可夢在遊戲中仍持續活躍，但在動畫版卻因這起並非由牠直接造成的意外而被長期封殺，讓不少海外玩家發起聲援，呼籲官方能讓多邊獸重返螢光幕。
1歲男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案持續審理中，負責訪視的兒福聯盟社工陳尚潔因涉嫌10項疏失被起訴過失致死。台北地院今（11日）再開庭，傳喚急救醫師、兒盟副處長及督導作證，其中督導江怡韻當庭翻供挺陳尚潔，引發法官強烈質疑。
花蓮光復鄉 923 洪災造成嚴重死傷，19 位鄉親罹難、5 人失蹤，共 24 個家庭支離破碎；全鄉更有逾 2,000 戶民宅遭泥水淹沒或嚴重受損，許多居民的家園、財產與多年心血在短短數小時內被徹底摧毀。
（中央社首爾11日綜合外電報導）韓國負責調查去年12月3日戒嚴事件的特別檢察組今天以「參與內亂」、「接受金建希請託」等嫌疑起訴前法務部長朴性載；日前被起訴的前國務總理韓悳洙今天也被追加起訴。
（中央社記者吳哲豪彰化11日電）年關將至，民眾開始清運家中大型垃圾。彰縣環保局指出，清潔隊以往協助清運大型垃圾都以車計價，今年新增以件計價及隨袋計價，像單人椅每件200元，120公升袋裝廢棄物145元。
國防部近日爆發一筆高達8億多元的RDX海掃更炸藥採購案，決標金額5.9億，得標廠商竟是福麥國際室內裝修公司，引發爭議。國防部長顧立雄今（11日）表示，因這些武器彈藥及零件，國內沒有自製產能，具有從事國際貿易代理商的資格，只要能提出相關輸出許可證明，都有資格來投標。對此，立委馬文君加碼爆料，質疑顧立雄還要自欺欺人嗎？
[NOWnews今日新聞]南韓電子入境卡申報系統將我國出發地標示為「China（Taiwan）」，引發爭議，外交部強調已持續交涉反應，但至今仍未獲得更正。綠委王定宇不滿開嗆，要讓韓國政府知道代價。作家...
歐委會將於12月16日公布汽車政策方案，此前各方加大游說政界的力度。電動車產業呼籲歐洲堅持2035新車零排放目標，但最大汽車廠商則希望在排放目標上保留更多彈性。
60歲王姓婦人在今年3月時仍能騎車、行走自如，卻在短短數週內突然出現下肢無力，到後來甚至無法站立、幾近癱瘓。柳營奇美醫院檢查後發現胸椎第7節有3公分大的腫瘤，已嚴重壓迫脊髓神經，導致神經功能急速惡化造成無法行走。醫療團隊即時在黃金時間內完成手術減壓，並搭配密集復健後，王婦逐步恢復，更在半年後奇蹟般地
針對國防部採購「RDX海掃更」火藥原物料一案，得標廠商被揭露為一家登記為室內裝修的公司，引發社會高度關注。由泛藍議員組成的新藍圖連線指出，國防部雖然強調該公司具備多項營業項目，包括化學原料批發與國際貿易等，並符合公開招標資格，但回應中刻意聚焦於營業登記項目，卻迴避軍用炸藥採購應具備的專業門檻與安全審查機制，也沒有要求相關單位介入調查，明顯避重就輕，無法解除外......