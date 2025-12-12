柯文哲要求法庭直播遭拒 嗆在怕什麼？律師轟：恬不知恥！揭三大事實打臉

柯文哲要求法庭直播遭拒，嗆「你們到底在怕什麼？」律師黃帝穎痛批柯文哲恬不知恥、嗆法官嗆錯人，「至少三大事實打臉柯文哲」。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉京華城等弊案，台北地方法院11日開庭進行證據提示程序，柯文哲開庭前受訪時說，他內心坦蕩，希望法庭直播，還嗆「你們到底在怕什麼，有什麼不敢讓大家知道的？」。對此，律師黃帝穎痛批柯文哲恬不知恥、嗆法官嗆錯人，「至少三大事實打臉柯文哲」。

針對北院裁定對開庭過程進行錄影轉播，並在宣判後5日內播送，柯文哲10日提抗告，審判長江俊彥11日一開庭針對法庭錄音錄影規則、抗告程序等事項說明，指最後陳述不會公開播送，柯文哲當庭舉手表達異議稱，公開播送的錄音、錄影沒有最後陳述，但最後陳述才是大戲，怒批「要做就做，哪有做半套的？」

對此，黃帝穎發文直言，至少三大事實打臉柯文哲：朱亞虎（鼎越開發前董事長）認罪行賄柯文哲；柯的副市長彭振聲認罪圖利；柯文哲在市長室拿邱佩琳（基隆副市長）轉交的謝國樑（基隆市長）母親200萬元列犯罪所得。

「柯文哲嗆法官嗆錯人，該罵的是黃國昌粗糙修法」，黃帝穎說明，民眾黨立委黃國昌提修的《法院組織法》第90條，確實白紙黑字寫「言詞辯論」，且法院裁定以適當方式實施公開播送。

「法院組織法打臉柯文哲！」黃帝穎指出，黃國昌修法沒有明定柯文哲想表演的「現場直播」與「最後陳述」，柯文哲嗆法官嗆錯人，問題出在黃國昌的粗糙修法。

