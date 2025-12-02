柯文哲要求法庭直播遭駁回！只准宣判5天內公播 張啓楷轟：民進黨到底怕什麼？

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲捲入京華城容積率及政治獻金弊案，下週即將進入最終言詞辯論階段。合議庭今（2）日裁定，本案的言詞辯論攻防與宣判內容將以錄播形式呈現，於事後公開播送。對此，民眾黨立委張啓楷質疑，2000年的「蘇建和案」都能直播，如今卻只能錄播，質疑「民進黨政府到底在怕什麼？」

張啓楷質疑25年前的蘇建和案可採法庭直播，如今柯文哲聲請卻遭駁回，直言「民進黨政府到底在怕什麼？」（圖／張啓楷臉書）

台北地院目前審理京華城等相關案件，原訂下週進行言詞辯論程序。捲入相關案件的柯文哲先前提出聲請，要求辯論程序與宣判內容能同步錄音、錄影並直播。但北院合議庭審酌後，今日駁回直播聲請，裁定採事後公開播送，並要求最遲於5日內上架至司法院網站。

廣告 廣告

此裁定引發民眾黨不滿。張啓楷指出，25年前的蘇建和案在當時並無明確法源，司法院仍採直播；但如今直播已有法源依據，法院卻越走越退後，直播變成錄播。他批評，「民進黨政府和司法院到底在怕什麼？還是因為是柯文哲，就不能直播？」

更多FTNN新聞網報導

柯文哲聲請法庭直播法院只准「延後播」 許甫酸：司改奇觀

北市人選可能不在黨內？王世堅：段宜康講出綠營心境「成功不必在我」

柯文哲弊案證人提早詰問完 宣判時程曝光

