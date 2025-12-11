柯文哲要求法庭直播 吳靜怡反批：為什麼不乾脆跟橘子開直播？

民眾黨前黨主席柯文哲今天出庭，針對法庭不願直播一事質疑司法單位「在怕什麼？」（圖／李智為攝）

京華城案今天（11日）開庭進行證據提示，台北地方法院傳喚柯文哲共11名被告出庭，柯原本聲請法院直播但北院只准錄影轉播。政治評論員吳靜怡發文表示，柯文哲一直喊法院要直播，「但為什麼你不乾脆跟橘子開直播？」

吳靜怡指出，法院今天要做的，是針對兩百多卷證據的逐項提示，這些證據是檢調查到的公文、金流、會議紀錄、內部流程、證人供述，「怕真相的不是法院，而是最不想讓證據講話的人。」

吳靜怡說，今天京華城案被告11人全員到齊，包含柯文哲、沈慶京、應曉薇、彭振聲、前都發局長黃景茂、前總工程司邵琇珮、應曉薇顧問吳順民、眾望基金會董事長李文宗、木可公司負責人李文娟、會計師端木正、威京集團財務經理張志澄，「但也別忘了，還有一名『橘子』許芷瑜被列入同案被告，但潛逃未歸國，被通緝中。」

廣告 廣告

吳靜怡質疑，柯文哲在法院門口講得義正詞嚴，但法院不是操弄輿論、壓力、政治動員的直播平台，柯文哲一直要求法院直播審判，「但為什麼你不乾脆跟橘子許芷瑜開直播？你是不是不敢讓許芷瑜面對檢調和大眾親口講講，躲在這些金流、人事之間的背後操作指揮到底是誰？」

吳靜怡也說，今日攻防重點，首要就是「工作簿」檔案，若有高度證據能力，法院就會採信檢方對於柯文哲有無收受沈慶京賄賂1500萬元的指控；再來，就是台北市政風處提供給北檢的紙本歸檔文件，包含柯文哲關鍵便利貼。被告依罪名分成「行賄組」、「圖利組」、「政治獻金組」3組，從下週一開始，連續8天辯論。



回到原文

更多鏡報報導

法庭直播遭駁回 柯文哲「我內心坦蕩」！嗆：你們到底在怕什麼？

柯文哲不滿禁直播！控北院卡資訊公開 京華城案提抗告

黃國昌悄悄搬進「台北市億元豪宅」 吳靜怡批：居住正義變豪宅正義