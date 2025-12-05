柯文哲要選南部縣市長？復出直播：我自動請纓去那住…黃國昌急喊等一下！柯P提2026藍白合：別再讓3％6％

前民眾黨主席柯文哲週四（12/4）晚上和民眾黨主席黃國昌直播，有意競選新北市長的黃國昌說，明年2/1離開立法院後，還是會陪新立委們開會，但也要幫助更多年輕人投入地方政治，「當我們有機會改變一個城市，才有機會改變這個國家」 而日前被點名可能會競選高雄、台南市長的柯文哲則自爆，「我自動請纓要去住在南部！」黃國昌聽完立刻打斷說，「等一下，等一下，等12月言詞辯論做完。」為柯文哲的復出埋下伏筆。 被問到總統賴清德拋出1.25兆國防特別預算和台海議題，柯文哲則表示，台海真的打起來不得了，烏克蘭年輕人應該死不少，整個國家至少一半都廢墟。因此他認為，和平才是目的，抗中只是手段之一，但民進黨常常把抗中當目的。

交保後首度復出 大秀電子腳鐐稱講話卡卡

柯文哲交保後大復出，4日晚上8點與民眾黨主席黃國昌同台直播，這也是柯文哲9月交保後首次高調在鏡頭前現身，最高有5.5萬人同時在線上收看。

柯文哲一開場就撩起左褲管露出電子腳鐐，還要每天晚上8點拍照回傳，說自己整天被GPS定位，已經超過1年沒有對外說話，說話都很卡。

▲ 柯文哲秀出電子腳鐐。圖／柯文哲Youtube

柯：台海真打以來不得了 烏克蘭年輕人死不少、國家一半變廢墟

針對台海議題，柯文哲指出，三年前民進黨常常拿烏克蘭來情緒勒索，但現在不敢再講，外媒曾經列台海、中東、烏克蘭為世界三個最危險的地方，另外兩個都真的有打。

而台海不一定打，但是畢竟還是要小心，因為真的打起來不得了，像是烏克蘭還沒打之前，大家也以為就是嚇唬嚇唬，結果打三年到現在還沒結束，烏克蘭年輕人應該是死了不少，整個國家至少一半變廢墟。

柯文哲強調，和平才是目的，抗中只是手段之一，但民進黨常把抗中變成目的。

對於總統賴清德提的1.25兆特別預算，柯文哲則認為，花錢也沒辦法買到和平，他不贊成特別預算。海鯤號（國艦國造）還沒有潛下去，現在又要來1.25兆，「錢還是要合理的花。」

柯文哲：我自動請纓要去住在南部

話鋒一轉，柯文哲則虧黃國昌，「最近對你有點擔心」，他看網路覺得黃國昌好像要被抓去關，並詢問要怎麼帶領民眾黨走下去？

黃國昌則表示，離開立法院後，也還有很多事情要做（民眾黨有兩年條款，現任多數立委將於明年2月離任，換上7名新立委），新的8位立委已經開始做準備。

黃國昌透露，每週會找一位未來的委員開會，至於他自己，「小黨需要很多人開將闢土，把我們想法、理念傳播到很多地方，希望可以走入地方治理，能改變一座城市。」

他也向柯文哲說，「看到你改變台北市我覺得很羨慕，希望我也有機會，改變一座城市。」未來在新立委上來後，還是會陪著他們開會，但也會幫更多年輕人投入地方政治。

柯文哲則說，「二月一日後事情很多，包括你自己要選，還要帶議員，立院還是新手，立法院很複雜，不是進來後馬上可以上線。還是要有人可以帶他們，我自動請纓要去住在南部！」

黃國昌急忙打斷柯文哲，「等一下，等一下，等十二月言詞辯論（柯文哲官司）做完。」

暗批藍把戲多 「別再讓3%、6%，贏了我們就選」

被問到怎麼看國民黨主席鄭麗文、是否見面，柯文哲回應，對國民黨來說，鄭麗文也是個衝擊，凡事都是做做看，不能看一天評論一個人，要不要見面，該見的時候就會見，現在我也不是黨主席，有事也是黃國昌去處理。

至於藍白如何在九合一選舉合作等問題，柯文哲說，規則清楚就好，不要像2024年把戲很多，全民調要講好，要幾個民調公司，重點是「不要再讓分了！」

柯文哲忍不住大抱怨2024年總統大選時的藍白合，「奇怪我也是台大教授，哪本教科書寫3%、6%是誤差範圍的？」

柯文哲對黃國昌說，到時候講好要幾家民調公司、極端值要不要拿掉等規則，「到時候你就跟鄭麗文講清楚就好，時間到就比民調，我們一定不會耍詐，贏了我們就選，輸了我們就不讓你選就好了，不要再讓3%、6%，實在是太好笑了，不想講了算了！」

