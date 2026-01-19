柯文哲要「國民黨別高估自己實力」 蕭旭岑：這是事實

國民黨副主席蕭旭岑。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨創黨主席柯文哲昨出席與民眾黨員互動期間，談及大罷免結果，稱相信很多人都是為了要「把阿北救出來」才去投票的，「國民黨不要太高估自己的實力」。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（19日）回應，「這是事實」，柯文哲快人快語，國民黨中央態度是謙卑以對。

柯文哲的言論引發藍營粉專強烈不滿。但蕭旭岑表示，柯文哲這個人快人快語，難免會有人不適應，但國民黨中央態度是謙卑以對，去年兩次大罷免的成績，當然有民眾黨朋友的支持，柯文哲當時身陷牢獄，他也出席兩次民眾黨聲援柯文哲的活動，他知道民眾黨支持者認為柯文哲是遭民進黨羅織入罪， 這樣的情形反映在大罷免投票，增加民眾黨人的支持動能，這是一個事實。

蕭旭岑更稱，他們對民眾黨只有發自內心的感激，如果沒有民眾黨的支持，藍委不見得能撐過罷免考驗，呼籲藍營支持者跟黨員，不要對柯文哲有太大的情緒反應，確實沒有民眾黨朋友的支持，國民黨無法度過罷免案，「我們也不能覺得，大罷免是靠國民黨自己的能力才有這個成績」。

蕭旭岑也強調，現在藍白是合作的政黨，國民黨主席鄭麗文跟民眾黨主席黃國昌見過很多次面，確立政策、合作方向，藍白合要很堅定，對於這些不管是情緒性的解讀、對柯文哲作風的感受等，大家應該要為了大局，柯文哲是善意提醒，別對柯文哲有情緒性反應，回憶2024年國民黨無法取得勝利，也是因為藍白無法合作的原因，現在他們要放眼未來，鄭麗文跟黃國昌有堅定的合作誠意，大家就一定要往前看。

