柯文哲親征高雄市長選舉？醫評估：機率是「0.9的N次方」

2026縣市首長選戰將於年底舉行，近期頻頻傳出前民眾黨主席柯文哲將親征高雄市長選戰，為藍白合增添不確定性。對此，精神科醫師沈政男在個人YouTube中表示，柯文哲要選高雄市長存在很多變數，參選的可能性是「0.9的N次方」，趨近於零，但不是不可能。

沈政男指出，黃國昌受訪時曾表示，柯志恩是個很優秀的立委，問政總是溫和理性又中道，但僅憑他的力量想要選贏，在高雄有相當大的難度，希望給他一股夠大的力量，讓柯文哲參與戰略布局，若柯志恩能選贏，就讓柯志恩選。也就代表若是民眾黨評估柯志恩無法勝出，或柯文哲參選的贏面較大，局勢可能有不確定性。

廣告 廣告

沈政男說明，最早建議柯文哲競選六都市長的應是日本學者小笠原欣幸，2024年總統選戰結束後不久，柯文哲暫時失去了政治舞台，小笠原就建議柯文哲可以選台中市長，因為台南、高雄二都的挑戰難度較大，台中市藍白則有機會一搏。當時柯文哲立即回應，若要選六都應該也是選台南和高雄；而後京華城事件爆發，便無人再提此事。到了2025年9月，部分媒體人提到柯文哲很可能投入2026年高雄市長選戰，以殲滅南台灣民進黨執政版圖。當時柯志恩表示此為過度超譯，不過目前看來，殲滅南台灣民進黨執政版圖的企圖心還在。

沈政男表示，柯文哲是否參選高雄市長的最大客觀條件，就是3月26日的官司宣判，屆時若柯文哲被判10年以上有期徒刑，根據公職人員選罷法與總統副總統選罷法規定，無法參選2028年總統大選， 同樣也無法參選高雄市長。若柯文哲遭判刑10年以下有期徒刑，就會出現參選2028年還是2026年的問題，若競選2026年高雄市長，當選就任後，若二審被判10年以上，仍可能遭停職。

柯文哲為什麼可能參選高雄市長？

沈政男提到，柯文哲是個選總統、副總統格局的人，之所以有可能參選高雄市長，是因為目前柯志恩和賴瑞隆的實力在伯仲之間，雖然民調有高有低，但兩人民調差距相當小，也就是柯志恩即使沒有柯文哲的幫忙，也有贏的機會，但是民眾黨、黃國昌甚至柯文哲不一定這樣想。若柯文哲代表藍白參選高雄，勝算是否更大尚須經過民調。

沈政男進一步指出，派柯文哲親征高雄的最大用意，就是「得高雄者得2028」。高雄這一局能夠勝出，對藍白和綠營攻下2028選戰都有相當大的重要性，特別是對藍白，因為現在為綠營執政 ，若高雄能攻下來，意義將非常重大。2026年選戰中，六都除高雄外的其他五個縣市變數不會太大，可能會有小輸小贏，但對大局影響不大。現在大眾對2026選戰的關注焦點就是高雄，高雄之戰等於是2028總統大選的前哨戰，對藍白相當重要。

沈政男認為，柯文哲參選高雄市長的機會是0.9的N次方，0.9小於1，當N趨近於無限大，這個機會就趨近於0。柯文哲參選高雄，真的和柯志恩民調對決，整合參選的機會其實很小，柯文哲應該主要是南下輔選、坐鎮，讓藍白合更加鞏固，或擔任柯志恩的競選總幹事。沈政男建議，若柯文哲南下輔選，促成藍白合，柯志恩可以選一個民眾黨籍的副市長，並在選前公布，讓高雄選民知道藍白確實合了，且將來若柯志恩當選市長，會有一個民眾黨籍的副市長，如此一來藍白的選票在高雄將更加鞏固。

沈政男提到，在政治上為了勝選沒有不可能的事，若柯文哲一審判決10年以下，並放棄2028選戰，轉而參選2026高雄市長，屆時代表民眾黨參選2028總統大選的可能就是黃國昌搭配國民黨的盧秀燕，這個組合參選2028的可能性越來越大。若柯文哲和柯志恩的民調勝出，代表藍白對決民進黨的賴瑞隆，先幫藍白攻下高雄，未嘗不是一步好棋。

更多風傳媒報導

