柯文哲親征高雄市長？他揭2條件曝「參選機率」：得高雄者得2028

民眾黨主席黃國昌日前表示，在野黨最大的目標是「打下高雄」，並提及前民眾黨主席柯文哲可能參選。對此，精神科醫師沈政男直言，得高雄者得2028，並分析了柯文哲的參選機率，趨近於0。

沈政男表示，柯文哲參選高雄市長的客觀條件，仍要看京華城等案的宣判結果，假如被判處10年以上有期徒刑，除了2028總統夢碎，也沒辦法參選2026的縣市首長；不過，如果被判處10年以下有期徒刑，則要在參選2028或2026之中做出選擇。如果成功當選高雄市長，一旦一審被判貪汙確定，還是會遭到停職。

沈政男認為，柯文哲如果打算參選高雄市長，有兩項條件，首先是3月26日的判決結果，不能被判處10年以上有期徒刑，再來是必須從2028或2026之中做出選擇，這對柯來說是一道困難的選擇題。

至於為何會想要柯文哲出戰高雄？沈政男認為，最大用意在於「得高雄者得2028」，對國民黨、民眾黨來說，拿下高雄在2028總統大選有極大的重要性，因為2026的其他五都變數不會太大，高雄也就成了外界關注的焦點。

沈政男分析，柯文哲參選高雄市長的機率，套句柯常說的話就是「0.9的N次方」，其實就是趨近於0。他認為，柯文哲與柯志恩比民調的機會很小，比較可能南下輔選或是當柯志恩的競選總幹事。因此沈政男建議柯志恩，選前先公布搭配民眾黨人選當副市長，有助於讓藍白合更加穩固。

