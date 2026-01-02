柯文哲訪綠黨團大談「總預算」！柯建銘稱「民眾黨關鍵」...周玉蔻批「替柯文哲製造操作空間」：腦袋有問題！網友傻眼：跟詐騙集團有何好談？民進黨「遭背骨」上癮？

前民眾黨主席柯文哲今（2日）赴立院拜會藍綠立委，請求支持《人工生殖法》代理孕母解禁。政治工作者周軒於臉書發出「雙柯」對話內容，在討論過程中柯建銘突然提起總預算案，並稱「你們（指民眾黨）關鍵」。對此，資深媒體周玉蔻直言，「替柯文哲製造操作空間！柯總召腦袋有問題啦」。網友也留言回應，「跟詐騙集團有何好談的？不接觸、不妥協、不談判，民進黨被背骨上癮了是不是？」

周軒今日於臉書發出柯文哲拜會民進黨團片段，柯文哲說，因為他去坐牢一年，出來忙著官司，沒有時間處裡，上週才言詞辯論結束，這週出來幫忙，希望沒有爭議的先處理，「在立法院只要老柯都可以解決的」。

柯建銘則回應，民眾黨立委陳昭姿今日來大家都知道，她對《人工生殖法》非常關心，在這裡直接回答，「有關《人工生殖法》，因為行政院有提院版，所以會照院版走，至於結論怎麼樣，尊重立法院，倒是在這裡」。柯建銘說，「既然柯文哲來了，比較期待要談的是，總預算希望能夠幫忙，拜託」。

柯文哲聞言表示，「你們坐下來喬就好了」。柯建銘則說道，「喬要你們同意啊！你們關鍵」、「總預算在柯P眼光，這是立法院應該可以大家坐下談的，應該是沒問題，我們就期待」。

對此，周玉蔻於貼文下方批評，「替柯文哲製造操作空間！柯總召腦袋有問題啦」。周軒則回應，「連總統都心心念念要過總預算了，柯總召為總預算能過窮盡一切可能，頭腦哪裡有問題啊？」

對此，周玉蔻再批，「跟魔鬼交易就是腦袋有問題，不要拿總統壓我！少來這套！」「我講的是柯文哲不可靠！搬總统出來壓人幹嘛！好笑！」

網友也紛紛留言批評，「跟詐騙集團有何好談的？不接觸、不妥協、不談判，民進黨被背骨上癮了是不是？」「到底為何要給他們這些垃圾版面！就不是真心要談的啊！」「民進黨，不要讓人民唾棄你們！」「看到他有遊走藍綠就開始PTSD，記得不要再被騙啦」。

（圖片來源：周軒臉書）

