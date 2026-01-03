柯文哲訪陳瑩「賒帳」還簽名！莊瑞雄打趣：簽了就得幫她輔選

即時中心／温芸萱、魏熙芸報導

前民眾黨主席柯文哲昨（2）日赴立法院出席黨團大會，會後與白委陳昭姿展開跨黨派拜會，爭取朝野支持《人工生殖法》修法。上午先後拜會國民黨團與多名衛環委員，中午也與民進黨團總召柯建銘會面。下午前往綠委陳瑩辦公室時，陳瑩親自泡咖啡招待，柯在牆上留下簽名。綠委莊瑞雄也在旁打趣「現在簽名，以後台東就要幫她輔選」，現場笑聲不斷；柯文哲也稱讚陳瑩的競選口號「台東要贏，台東要瑩」相當不錯。

前民眾黨主席柯文哲昨日赴立法院出席黨團大會，會後與黨團成員召開記者會，隨即展開一連串拜會行程，與陳昭姿共同爭取朝野支持《人工生殖法》修法。上午2人先後拜會國民黨團及多位衛環委員會立委，中午也與民進黨團總召柯建銘會面。

下午行程則多了個輕鬆的插曲。柯文哲前往陳瑩辦公室，陳瑩親自泡咖啡招待，並笑稱「來這邊喝咖啡沒繳費的都要簽名」，牆上因此成了「賒帳一覽表」。柯也配合在牆上留下簽名，現場氣氛輕鬆。

一旁的莊瑞雄更打趣說，「簽名不用付錢啦」、「現在簽名，以後台東就要幫她輔選」，引來眾人笑聲不斷。柯文哲隨後看到陳瑩為台東縣長選舉設計的新口號「台東要贏，台東要瑩」，也當場稱讚「這個口號很好」。

