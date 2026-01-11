柯文哲認了「但書護航」：陳昭姿畢生心願

▲針對白委陳昭姿不受兩年條款限制，引發黨內反彈聲浪，前民眾黨主席柯文哲也正面做出回應。（圖／翻攝自柯文哲YouTube）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨8名不分區立委的「兩年條款」期限將至，不過，立委陳昭姿力推代理孕母合法化，由於《人工生殖法》修法尚未過關，前黨主席柯文哲點頭讓她完成任務後再辭職，引發黨內反彈聲音。對此，柯文哲也鬆口坦言，確實有這項但書，而這是陳昭姿「畢生心願」，孰料會一拖再拖，至今還沒辦法完成。

對於外界質疑，民眾黨中央委員許瑞宏日前公開陳昭姿當初的「辭職書」影本，文件中清楚載明但書，要求「須完成代理孕母法案」，並附有前主席柯文哲的親筆簽名，等同證實陳昭姿並非臨時變卦，而是早有政治承諾作為前提。許瑞宏也向黨內同志喊話：「應再團結一致，監督陳委員的表現，不再黨內相互質疑與發難，大家尊重阿北的承諾才是！」

柯文哲今（11）日與嘉義市長參選人張啓楷，一同前往拜訪嘉義市議員陳家平，他在接受媒體聯訪時直言，民眾黨確實設有兩年條款，當初也的確因陳昭姿長年投入代理孕母議題，而同意在制度下給予但書，「這是她的畢生心願」。不過，他也感嘆，沒想到這類民生議題拖這麼久，至今仍未完成，這也反映出台灣社會對立太嚴重，盼透過討論去降低朝野對立。

與此同時，柯文哲也點名總統賴清德，稱其過去也曾向陳昭姿承諾推動相關法案，但最終未能兌現。他強調，民眾黨做事向來講求SOP與信用，只要答應就會盡力完成。儘管他坦言，過去一年自己身陷官司、行動受限，無法實質協助，但如今仍希望在有限時間內推動法案落實，為整件事畫下「完美的句點」。

