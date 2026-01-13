柯文哲認「但書護航」陳昭姿！謝震武傻眼40字開嗆 2萬人朝聖讚爆

政治中心／林昀萱報導

柯文哲證實陳昭姿離職有但書，要在《人工生殖法》修法完成後才交棒。（圖／民眾黨團提供）

民眾黨近來因「兩年條款」爆發黨內風暴，立委陳昭姿表示將在《人工生殖法》修法通過後才交棒，柯文哲也表示這是陳昭姿的「畢生心願」。對此，政論主持人謝震武提出一句話質疑，引起政治粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」叫好直呼：「不愧是律師，一下子就突破盲點了」！

民眾黨近來因「兩年條款」爆發黨內風暴，立委陳昭姿表示將在《人工生殖法》修法通過後才交棒，此舉引發其他立委不滿。對此，民眾黨中央委員許瑞宏日前秀出陳昭姿的辭職書，文件上寫有但書「必需完成代理孕母法案」，並附有前主席柯文哲的簽名。柯文哲11日證實，民眾黨確實有「兩年條款」，當時也確實給了陳昭姿這項但書，因為她的畢生心願就是完成代理孕母法案，只是沒想到這麼簡單的民生議題會拖這麼久還沒完成。

謝震武對陳昭姿離職留但書提出質疑。（圖／翻攝自打馬悍將粉絲團臉書）

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」13日製作圖卡指出，針對柯文哲表示要通過代理孕母法陳昭姿才會落實兩年條款，謝震武質疑：「為什麼你要解決你黨裡面的兩年條款，是要我們的法案？為什麼我們的法案要過，讓你解決你的事？」短短一句話讓「打馬悍將粉絲團」忍不住大讚「不愧是律師，一下子就突破盲點了」。

這篇貼文也吸引超過2.2萬人按讚，許多人留言附和：「實在不要臉」、「國民黨給的法案都是有條件交換的，根本不是為了台灣人，但是就是還有人不願意看清楚」、「不愧是專業的律師讚」、「就不要臉還囂張的在情緒勒索」、「自己要設兩年條款，前一年十個月什麼法案都不審，最後兩個月才要開始做事，為什麼都要配合」、「為什麼為了你們的黨，要全國的人民陪你演」。

