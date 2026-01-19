柯文哲說國民黨不要太高估自己實力 蕭旭岑：他講的是事實

柯文哲昨表示，他相信很多人為了「把阿北救出來」才去投反罷免票，「我的意思是，國民黨不要太高估自己的實力。」(記者方賓照攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕民眾黨創黨主席柯文哲昨表示，很多人為了「把阿北救出來」才去投反罷免票，「國民黨不要太高估自己的實力」。對此，國民黨副主席蕭旭岑今日接受專訪時表示，柯文哲講的是事實，是善意的提醒，2024年國民黨無法在總統大選取得勝利，確實與藍白無法合作有很大的關係，「我們應該要放眼未來、往前看」。

柯文哲昨表示，他是台灣版的安華(曾入獄的現任馬來西亞首相)。要不是大罷免32比0，他現在應該還在裡面，謝謝那天有去投票的人，相信很多人都是為了「把阿北救出來」才去投票，「我的意思是說，國民黨不要太高估自己的實力。」

蕭旭岑今日接受廣播節目「千秋萬事」訪問時表示，柯文哲常常被擷一句話就放大，快人快語，難免會有很多人不太適應，國民黨中央、基層應該謙卑以對，確實去年兩次大罷免能取得完封的成績，當然是有民眾黨朋友的支持與幫忙，一方面柯文哲當時身陷牢獄，自己也兩度出席民眾黨聲援柯文哲的大會，民眾黨的支持者相當不捨柯文哲是無罪的且被民進黨羅織入罪，這樣的情緒反映在大罷免的投票，增加民眾黨朋友的支持動能，這是一個事實。

蕭旭岑指出，國民黨立委對民眾黨的朋友也只有發自內心的感激，因為如果沒有他們的支持，藍委也不見得能撐過罷免的考驗，因此真的是用謙卑的態度來思考柯文哲這句話，確實沒有民眾黨朋友的支持，國民黨無法度過這次的罷免案。

蕭旭岑呼籲支持者及黨員，不見得要對柯文哲這句話有太大的情緒反應，柯講的是事實，「我們也不能覺得，大罷免是靠國民黨自己的能力才有這個成績」。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已經見過幾次面，包括政策、選舉上都有明確的合作方向，國民黨與民眾黨的合作要很堅定，對於這些不管是情緒性的解讀、對柯文哲作風的感受等，大家應該要為了大局，柯文哲是善意的提醒，畢竟這也反映一個事實，2024年國民黨無法在總統大選取得勝利，確實與藍白無法合作有很大的關係，「我們應該要放眼未來，既然鄭麗文、黃國昌都有合作的堅定意志與誠意，我們應該要往前看」。

對於年底地方選舉，除了自己內部人選還未確定，還要與白營談合作，及牽涉議員席次，會如何協調考量？蕭旭岑表示，鄭麗文劍及履及，上任後積極推動黨內的協調提名，包含柯志恩、謝龍介等人已經於去年底提名，這是前所未有的，在前一年的年底就提名，代表國民黨要及早在艱困選區站穩腳步、開始佈局。

蕭旭岑指出，鄭麗文多次在中常會及內部會議指示及要求，要盡早在相關縣市完成提名部署，有競爭就有必須協調的地方，包括台中、宜蘭、彰化、新北、嘉義等，除了與民眾黨的朋友合作，也面臨黨內協調的問題，希望至少在農曆年前後，各縣市至少會有基本的方向。

蕭旭岑表示，黨副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長兼組發會主委李哲華，每星期都在各縣市馬不停蹄，請大家給國民黨一點時間，一定不會讓支持者失望，包括執政縣市要盡早提名等聲音，他都聽到了，但民主政黨黨內有人競爭很正常，大家要沉得住氣，只要黨內有民主的過程、君子之爭，一定可以產生出大家都服氣的候選人，這才是真正的民主。

