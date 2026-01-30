柯文哲說「藍白分」遭疑分手？ 黃國昌嗆別斷章取義：就是分工合作

民眾黨團總召黃國昌。(記者陳逸寬攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲昨天受訪表示，可以「藍白分」，彼此分工合作，引發藍委討論是否會變「分手」。民眾黨團總召黃國昌今天受訪不耐的回應，「嗨喲，這就拜託大家不要這樣斷章取義嘛！」還嗆提問記者，「那不是分工合作嗎？你也知道他講的藍白分是分工合作，那這樣就好了， 這樣不就答案就出來了嗎？」

黃國昌說，媒體就是下一個標，然後用那個標，不管柯文哲後面那個分講的是分工合作，再無限想像、不斷放大，其實沒有必要啦！

廣告 廣告

黃國昌強調，他跟國民黨主席鄭麗文的溝通，非常直接、非常順暢 非常直接，他也當面和鄭麗文講，兩黨在合作為的是重要的目標、政策、願景，民眾黨和國民黨有不同的政策主張，但是有共同的目標可以相互合作，現在目前一個非常重要的目標，就是要拉下違憲亂政，一天到晚在分裂台灣，把台灣搞得四分五裂的民進黨政府。

黃國昌表示，在這個目標下面，兩黨有各自擅長的領域，大家在自己的工作崗位上面把自己的事情做好，兩邊都把自己的表現做好，最後加起來才會像三角形的兩邊大於第三邊，這個戰略戰術他之前講得非常清楚了。

黃國昌說，他跟鄭麗文當面溝通的時候，他也是做這樣子的表達，她也表示認可。那柯文哲講分工合作，講得一點都沒有錯啊！兩個不同的政黨，大家有不同的priority，有不同重視的價值，那分工合作，把自己的事情做好，這個才是現在最重要的事情。

【看原文連結】

更多自由時報報導

柯志恩兒遭指是美國公民 前女友再爆：前任什麼都好就是媽媽太可怕

黃國昌從反紅媒到默許護紅媒 吳靜怡：黃國昌「政治告終」是喪鐘

謝震武連環砲追問「老共是親人？」 葉元之節目語塞尷尬自圓

曾嗆浮起來就有錢！海鯤號首次潛航達標經費解凍？ 徐巧芯給答案了

