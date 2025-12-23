柯文哲談京華城案「牽連太多人」！ 他回憶陳佩琪做這件事惹哭他

柯文哲出庭。（圖／報系資料照）

台北地院今（12月23日）審理政治獻金案，下午部份由柯文哲以及律師進行答辯，柯文哲花了40分鐘進行最後的陳述，除了像過去一樣，批評檢察官勾結鏡新聞外，他說京華城案已經牽連太多無辜的人，並強調沒有把政治獻金拿去私用。後續他也話鋒一轉，提到自己是個很節儉的人，有次晚上10點多才到家，看到太太陳佩琪還跪在地上擦地。

柯文哲說，因為明日的陳述部份，不會有公開播送，所以今日打算利用政治獻金的答辯時間，提前陳述。柯文哲強調，京華城案看似複雜，但關鍵只在一個簡單的問題，就是柯文哲有無下達圖利的指令，但他表示，自己在送研議以後，就沒有追後續的進度。

柯文哲如同過往一樣，炮火對準檢察官，認為司法是人民最後的安全網，本案是最壞的示範，大罷免大失敗檢方要負起很大的責任，並說自己被關1年就算了，但身邊的人比他還要生氣，最生氣的是陳佩琪。

柯文哲批評，檢察官用不正訊問的方式，想要把話塞入被告的嘴哩，辦案過程可謂罄竹難書，並說，他特別在乎的是檢察官勾結《鏡新聞》，稱這一切都是當權者的傲慢，引用顧炎五的《廉恥》：「士大夫之無恥，是謂國恥」。

後續柯文哲話鋒一轉，回憶起過去擔任台北市長時，有天晚上10點多才到家，卻看見陳佩琪跪在地上擦地的樣子，他哽咽的說，我是個很節儉的人，我們家沒有傭人，情緒激動到一度說不下去，最後便以「未來仍要思考如何重拾司法信任度」把最後的陳述畫上句點。

