柯文哲談布局竹北市長選戰 邱臣遠、林碩彥亦步亦趨爭取曝光

民眾黨主席柯文哲說，面對新竹縣的支持群眾，他們一定會推出最好的候選人參加竹北市長選舉。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕2024總統大選台灣民眾黨在新竹縣拿下近3成6的得票率，竹北大票倉的政黨票更一舉斬獲3萬8769票，僅次於國民黨。這股「白色力量」在竹北如何延續？年底的竹北市長選舉，白營誰來「市長」？民眾黨創黨主席柯文哲今天到竹北向鄉親拜早年之際，已浮出檯面可能人選、新竹市副市長兼民眾黨新竹黨部主委邱臣遠與新竹縣議員林碩彥，雙雙雖都沒有鬆口，但也都亦步亦趨緊跟在柯文哲左右爭取曝光。

柯文哲說，民眾黨在新竹縣有很多的支持者，所以民眾黨一定會在竹北推出最好的候選人來競爭，這是今年的目標，隨即把話語權輪流交給前述已浮上檯面的可能參選者。

邱臣遠說，不管是新竹市或竹北市一直都是民眾黨支持度很高的地方，身為新竹黨部主委的責任，就是要推出最強的候選人。未來不管是他或是同黨有志者爭取這個服務的機會都非常好，過程中也會讓竹北市民感受到民眾黨的誠意，因為他們一定會推出最強的候選人。

至於他個人不排除任何的可能，因為戰士沒有選擇戰場的權利，他會配合黨中央和民意回饋，做最強的選擇、推出最強的候選人。

林碩彥則說，民眾黨在竹北或是新竹縣的票都開得很好，他希望下次選舉能繼續獲得鄉親支持。至於竹北市長的人選仍應由黨中央決定，他相信會有公開透明的機制，他期待民眾黨在竹北能旗開得勝、一馬當先，推出最好的候選人。

民眾黨新竹黨部主委邱臣遠(左3)、新竹縣議員林碩彥(右2)都被視為是白營今年的竹北市長候選人選。(記者黃美珠攝)

民眾黨新竹黨部主委邱臣遠(後左)、新竹縣議員林碩彥(後右)亦步亦趨緊跟著創黨主席柯文哲(前)的腳步爭取曝光。(記者黃美珠攝)

