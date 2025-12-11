柯文哲談獄中秘辛！靠這招算時間、讓室友洗熱水 自由後「捨不得睡」

柯文哲在YT分享獄中秘辛。（資料畫面）

民眾黨前主席柯文哲11日在YouTube頻道推出「土城研習十講」，除了談論司法與政治議題，他也罕見披露了在台北看守所（俗稱土城看守所）長達一年的羈押細節，分享自己如何在失去時間感的空間中知道現在幾點、以及冬天讓室友先洗熱水的暖心作為，柯文哲更自爆出來後「捨不得睡覺」，最近也在嘗試玩AI繪圖，但不可以告訴大家畫了什麼。

柯文哲坦言，在看守所內最大的困難之一就是「沒有時間感」。由於不能配戴手錶，剛開始連幾月幾號都會忘記，但他很快找到方法，原來所內一天有五次固定供水時間，分別是早上6點50分刷牙洗臉、中午12點、下午2點、傍晚5點半以及睡前8點半，所以「平常水龍頭要開著，放一個水桶在那裡。」只要聽到水來了，就知道現在大概幾點。

柯文哲也表示「在監獄裡面，連洗澡都是一件很奢侈的事」，不僅時間有限制，冬天時熱水更是限量供應，只有一桶，因為同住的室友非常怕冷，他常將大部分的熱水讓給室友洗，室友則覺得這是很大的恩惠。柯文哲對此表示，以前覺得理所當然的熱水澡，在裡面卻顯得無比珍貴，「有水洗澡就很奢侈了，更不要說有熱水。」

面對漫長的羈押時光，柯文哲選擇用閱讀來填補。他表示一年下來讀了大約100本書，範圍涵蓋歷史、半導體、經濟學到曼德拉傳記，柯文哲說，「我的筆記寫了10幾本，現在正在整理成PowerPoint。」這些獄中筆記未來將成為他演講或上課的資料庫。

柯文哲被小編問及「現在最想改變自己什麼」時，表示：「我發現出來兩個月，胖了兩公斤。」並坦承自己出來後「捨不得睡覺」，原本在看守所每晚9點就得熄燈就寢，他現在則常常會坐在電腦前面，漫無目的地看 YouTube，東滑滑西滑滑，這樣晃來晃去就搞到凌晨一點了。感嘆「在那個環境可以讓你去珍惜你以前不珍惜的東西。」

柯文哲還透露自己近期在玩AI繪圖，被小編問到「你畫了什麼？」時，柯文哲說：「很多啊。不可以告訴你們。這吉卜力還是滿有趣的，這個宮崎駿的這種畫風，我覺得還滿有趣的。」