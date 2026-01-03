柯文哲談總預算僵局：政黨吵鬧要表演大家都曉得 但還是得把人民放第一位

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲昨（2）日為人工生殖法，前往立院對朝野黨團遊說，跟民進黨團總召柯建銘見面時互動熱絡，對於總預算卡關的問題也有討論。媒體今問柯文哲，預算僵局有跟黨魁黃國昌討論過？柯文哲說，其實過去立法院也不是沒有僵局啦，每次都可以解決，為什麼今年沒辦法解決？他也知道政黨吵吵鬧鬧要表演，這大家都曉得，但是還是要把人民放在心裡面第一位，他昨天就跟老柯講，「你不是喬王嗎？那你以前都可以喬，為什麼現在不能喬？」

柯文哲。（圖／民眾黨提供）

今（3）日前往嘉義市，為黨內徵召的嘉義市長參選人張啓楷輔選。被媒體問及昨天與柯建銘會面談及預算僵局議題。柯文哲說，其實，過去立法院也不是沒有什麼僵局，那每次都可以解決嘛。他昨天就跟柯建銘說，啊你們不是三個黨總召，三個人，啊不行再各加一個，六個人坐下來，總召、副總召，談一談，總是會喬出一個方法，到底是在幹什麼？啊每年都可以解決，為什麼今年故意卡在那裡？所以他昨天就直接講了，賴清德一念之間嘛，「奇怪怎麼那麼偏執咧？」以前就可以解決，為什麼今年沒辦法解決？

柯文哲說，台灣民眾黨本來就是理性、務實、科學嘛，他也不喜歡台灣又陷入這種藍綠兩極對抗的局面，問題要解決嘛。還有一點啦，昨天講的話，政治的核心是執行力，但是政治的主體、政治的根本是人民。所以當然他也知道政黨吵吵鬧鬧要表演，這大家都曉得，但是喔，還是要把人民放在心裡面第一位，明明就這麼簡單的事情。他昨天就跟老柯講，「你不是喬王嗎？那你以前都可以喬，為什麼現在不能喬？到底怎麼一回事？」



