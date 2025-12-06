柯文哲談藍白合籲「別再讓3％或6％」 鄭麗文：2026一定公平

國民黨主席鄭麗文表示，針對藍白合議題，國民黨將以「公平、公正、公開」原則協調在野力量。（圖／方萬民攝）

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案交保後沉寂多時，近日再度現身鏡頭前，與立委黃國昌同台直播，暢談羈押期間的心境與政治觀察，也首度回應外界關注的2026藍白合議題。柯文哲直言，「不要再讓3％或6％」，強調雙方若要合作，應講清楚、說明白。對此，國民黨主席鄭麗文回應，這次將秉持「公平、公正、公開」原則，提名在野最合適人選。

藍白合在2024年總統大選破局，從協商民調、整合作業，到君悅飯店記者會宣布各自參選的畫面仍歷歷在目。柯文哲4日與現任民眾黨主席黃國昌直播對談表示，若未來要再談合作，關鍵在於規則需講清楚。他強調，第一是全民調有幾間民調公司，第二是不要再讓3%或6%，並強調民眾黨一定不會耍詐。

對此，鄭麗文今天到國民黨苗栗縣黨部出席建黨131周年黨慶活動時接受媒體聯訪表示，大家可能對上次藍白合作破裂失敗還存有陰影，此次會用最大誠意，透過公平、公開、公正的遊戲規則，幫在野力量提名出最適合人選。

