柯文哲談阿扁節目喊卡：每天讓他趴趴走不是辦法

民眾黨前主席柯文哲認為，台灣司法不會讓人民相信、尊敬，阿扁總統交保就是個例子。(呂妍庭攝)

前總統陳水扁新節目原定今（4）日早上10點首播，不過阿扁一早卻稱「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓回籠」，對此民眾黨前主席柯文哲認為，台灣司法不會讓人民相信、尊敬，阿扁總統交保就是個例子，不給他特赦，每天讓他趴趴走，總不是辦法，應講清楚說明白。

柯文哲說，他曾是阿扁的醫師，他的健康狀況「我曉得」，從阿扁總統交保事件，看出台灣司法人民不會相信法律，交保就交保，特赦就特赦，弄清楚講明白，不給他特赦，每天讓他趴趴走，總不是辦法，之前小英總統不處理，賴總統也不處理，應講清楚怎麼處理，行就行，不行就不行。

