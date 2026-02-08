柯文哲談《世紀血案》爭議 籲勿消費受害者、酸綠執政近20年沒真相

民眾黨主席柯文哲今（8日）談及《世紀血案》爭議，表示不應該消費過去的受害者，但他也酸說，民進黨執政18年，如果針對228轉型正義，還要跟大家講沒有真相，他實在是不想聽了。（圖／民眾黨提供）

電影《世紀血案》翻拍自發生在1980年2月28日、震驚各界的「林宅血案」，因未取得受害家屬林義雄等人的授權和聯繫就開拍而遭撻伐。民眾黨主席柯文哲今（8日）談及此事，表示不應該消費過去的受害者，但他也酸說，民進黨執政18年，如果針對228轉型正義，還要跟大家講沒有真相，他實在是不想聽了。

柯文哲今天南下新竹縣出席青年部、國家治理學院暨新竹黨部舉辦之選戰實務培訓營，並與民眾黨新竹黨部主委邱臣遠、新竹縣議員林碩彥、竹北市民代表游雅婷一同帶領學員在市場發送春聯。

柯文哲被問及，《世紀血案》取材自「林宅血案」，並無經過林義雄同意，柯本身身為228受害者的家屬，如何看待此爭議？他隨即回應，歷史事件最好是能盡快跨過去，最重要還是要往前看。

柯文哲說，針對228轉型正義，他個人的意見是，如果民進黨經過前總統陳水扁、蔡英文各自執政8年，現在總統賴清德又執政快2年，如果加起來18年，還跟大家講沒有真相，「我實在是不想聽了」。

柯文哲強調，歷史應該往前看，不是說要遺忘歷史，但要盡快做個總結，然後台灣還是往前走。所以這就是為何民眾黨在228要舉行「一日北高」的騎單車活動，「就是要用比較正面的活動，來取代那種...」

柯文哲話說到嘴邊，又收了回去；他隨後強調，他討厭每天在那邊「搞一些悲情」，特別是不要消費過去的受害者，「結論是盡快跨過去往前走，這才是歷史正確的態度」。



