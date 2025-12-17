柯文哲談「和解與善良」 陳佩琪：會把這一切講到進棺材那刻為止

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，15日起進行言詞辯論程序，柯昨答辯時提到自己被羈押一年，原本很生氣，但出來後近日啟動「土城十講」，第一講他講的是「和解與善良」，柯妻陳佩琪今（17日）則說，柯說內心會放下仇恨，願意選擇原諒，「但我對這事卻是永遠牢記在腦海、發誓會講到天涯海角、講到我進棺材的那一刻為止。」

陳佩琪於臉書發文指出，看了這幾天的出庭，實在很感概，京華城有沒有圖利和貪汙是靠辯論的？定罪與否，是靠出一張嘴？看誰嘴巴厲害誰就贏？法律不是靠實質證據來佐證？「厲害了，我們的司法……」。

陳佩琪直言，很後悔念醫學系時怎沒老師來系所開個辯論課呢？有罪無罪是看誰口才好、誰編故事厲害？以她是三個孩子的媽，又是35年的小兒科醫師，「編故事哄騙小孩，我絕對在行。」

陳佩琪更引用「三隻小豬」的故事比喻，指自己最喜歡三隻小豬的fairy tale了，「要我相信飢餓野狼說的話啊？野狼就是一心一意要吃掉三隻小豬啊！」

陳佩琪表示，這幾天只有公訴檢察官出席，她是沒去，聽幕僚說公訴檢察官唱作俱佳，除發聲外還有動作，思維就是跟檢察官林俊言緊緊綁在一起，把林對他們的汙衊照單全收，司法真是奇怪的制度，「公訴檢察官出庭、拼命幫人家擦屁股，反倒是偵查檢察官躲起來了，還跑去別的地方升官……」。

陳佩琪控訴，「台灣司法怎麼搞到這種地步，用臆測、推斷，然後就兵分54路把你搜索一遍，然後再把你羈押一年，然後就丟這些汙衊造假的黑資料給媒體，然後讓媒體每天罵你，起訴書寫了八百多頁，當初搜索的貪汙事證都不見了，這不是騙票搜索？ 什麼才是騙票搜索？請問全世界有哪一種國家有這種執政黨、搞這種司法？真是丟臉丟到全世界！」

對於公訴檢察官說，「我在自己的工作崗位上，努力把分內的事情做好」，陳佩琪強調， 「認真做事」是柯文哲創建台大葉克膜團隊時的座右銘，他們團隊認真工作、全心投入救治病人，上班時沒人戴手錶，秉持do things right，但也要do right things，這樣才對得起自己良心和專業知識，若一直在做錯的事，雖然很認真，病人一樣會死掉，並指柯常說詐騙園區的首腦底下很多人做事，也是「在自己的工作崗位上，努力把分內的事情做好」啊，很認真做事是沒錯，但是是做對的事嗎？

陳佩琪指出，醫院發生醫療糾紛，病家向院長陳情，院長送醫療糾紛委員會處理，結果最後醫糾委員決定給病家十萬補償金，「現在卻反咬『送委員會研議』的院長圖利？委員是獨立做決定的，現在卻反倒要處罰院長，台灣怎麼有這麼離譜的法律、如此可笑的思維？」法律是講求「證據」， 不是靠揣測和推斷，也不是比辯論看誰口才好，「市長把市民的陳情送交底下的人處理（研議）， 研議也沒有法律效率，這樣就叫可以冠他圖利罪名？」

陳佩琪表示，最近看了柯文哲「土城十講」，心中頗為感概，夫妻還是有很多不同之處，「他說他內心會放下仇恨，願意選擇原諒，但我對這事卻是永遠牢記在腦海、發誓會講到天涯海角、講到我進棺材的那一刻為止。」

她強調，過去一年來的痛苦，柯文哲不斷被羈押，不斷被延押，抗告永遠被駁回，理由永遠複製貼上，監獄外面的人比裡面還痛苦，生命被輕賤到如此，「這一年來的折磨，我永遠無法忘記……」。

