柯文哲請託人工生殖法 柯建銘盼協助總預算案

（中央社記者王揚宇、林敬殷台北2日電）前台灣民眾黨主席柯文哲今天向朝野黨團請託人工生殖法有關代理孕母部分，下午先後拜會民進黨立法院黨團總召柯建銘與黨團。柯建銘說，行政院有提版本，民進黨團會按照院版走，也希望柯文哲能幫忙總預算案與軍購案。

柯文哲與民眾黨立委陳昭姿為請託人工生殖法，上午拜會國民黨立法院黨團，下午3時拜會民進黨立法院黨團。

柯建銘特別在院外辦公室一樓等候柯文哲，隨後兩人搭電梯上樓，會面約10分鐘左右，陳昭姿並未陪同。

柯文哲說，他為了陳昭姿的法案來拜託柯建銘，立法院的法案要過，一定要柯建銘同意、幫忙。柯建銘回說，行政院有人工生殖法的版本，「我們有我們的立場」，今天比較重要的是拜託總預算和軍購的問題。柯文哲接著說，「這個要處理。」

有關總預算，柯文哲說，他現在沒有任何公職，不過該處理還是要處理，看怎麼處理。他指著柯建銘說，「他是當事人，他一定有辦法的啦，柯建銘什麼事情都可以搞定」。

隨後，柯文哲、陳昭姿拜會民進黨團。柯建銘說，很高興看到柯文哲、陳昭姿第一次踏進民進黨團，民進黨團歡迎。

柯文哲表示，坐牢一年，出來後也忙著官司，直到言詞辯論結束，這星期出來幫忙，希望沒有爭議的部分先處理，在立法院只要有柯建銘，都可以解決。柯建銘重申，民進黨團會按照院版走，希望總預算案與軍購部分，柯文哲能幫忙。

柯文哲回應，「你們坐下來喬就好」。柯建銘接話表示，這代表軍購和總預算案在柯文哲眼中，立法院是可以坐下來談的。

民進黨團書記長陳培瑜說，總預算案在立法院程序委員會被擋，沒有辦法付委審查、討論，民眾黨在程序委員會有關鍵席次，可以展現態度。柯建銘說，「來者是客，我們就期待」。

陳昭姿說，今天柯文哲帶他們來，是希望跟執政黨立委好好討論，有疑慮的地方，民眾黨團願意用最嚴格的方式處理，希望讓法案有個起步。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，比較朝野各黨團人工生殖法版本，民進黨走中道立場。他建議柯文哲，未來民眾黨團可以跟民進黨走近一點，「可能你們的案子比較會通過」。

整場拜會約10分鐘左右，在柯建銘與柯文哲握手合影後結束。（編輯：萬淑彰）1150102