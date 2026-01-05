柯文哲護黃國昌開嗆民進黨 陳揮文怒批：你在幹甚麼啦

政治中心／劉宇鈞報導

前民眾黨主席柯文哲4日將炮火對準民進黨，他稱，不曉得民進黨政府是誰在操盤，自己被關了一年可一笑置之，但「如果你們再搞黃國昌我一定焦土政策」。對此，媒體人陳揮文今（5）日批，柯的說法矛盾沒邏輯，難道黃的狗仔案不用調查？「你在幹甚麼啦」。

柯文哲在嘉義城隍廟前受訪時說，「我不曉得民進黨政府是誰在操盤，你把我柯文哲關了一年，我一笑置之就算了，你們還派人來放話，還要如法炮製把黃國昌搞一遍，我在這地方明白告訴民進黨政府，『你們弄柯文哲我就算了，如果你們再搞黃國昌我一定焦土政策』，不可以司法當政治工具用，這個我不同意」。

陳揮文今日在直播中表示，柯文哲的說法很顯然就是矛盾，柯稱不曉得民進黨誰在操盤，全世界都知道民進黨操盤的是黨主席賴清德，事情都是黨主席在決定的，秘書長徐國勇是協助賴瞻前顧後，真正要負責提名、輔選以及黨的策略，都是由賴決定，柯的說法沒有邏輯。

陳揮文認為，民進黨內沒有人會蠢到去跟柯文哲放話，「柯文哲你可不可以告訴大家誰去找你放話？」，那黃國昌的狗仔案不用調查嗎？可以隨便派人去跟蹤嗎？一下跟蹤人聚餐，一下跟蹤人闖紅燈，「你在幹甚麼啦？」。

陳揮文直言，柯文哲難道不覺得奇怪，為何凱思國際跟黃國昌有牽涉這麼多關係，這些不用查嗎？怕甚麼？黃不是都說自己D槽很滿，難道有甚麼不能看的？還是都是些奇怪影片？或是有其他養狗仔跟拍政治人物的紀錄？

