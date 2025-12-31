柯文哲變身說客 １／２赴立法院拜會藍綠委

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷透露，柯文哲認為「嘉義會贏而且一定要贏」，因此計畫長住嘉義，並將於本週六（1月3日）正式啟動南下輔選行程。

除了備戰2026地方選舉，柯文哲也將化身「超級說客」。他預計於1月2日陪同民眾黨立委陳昭姿，前往立法院拜會衛環委員會的藍綠立委，全力推動《人工生殖法》修法，力拚讓代理孕母制度脫鉤通過。

為推動人工生殖法，柯文哲將親赴立院拜會藍綠立委。（圖／TVBS）

民眾黨立委陳昭姿說：「跟柯P談了滿久的，談了一、兩小時，他就跟我說，我被關了一年，不然這個早就過了。（代理孕母）脫鉤也是一個拖延之詞，所以柯P就覺得說那他就親自出來，是不是一個個說服他們。」

據了解，陳昭姿曾當面向立法院長韓國瑜請託，韓承諾只要法案送進院會將盡速排審，但目前法案仍卡在委員會階段。為了突破僵局，柯文哲親自出馬，據傳連民進黨團總召柯建銘都已答應會面。不過，對於柯文哲計畫個別拜會，民進黨立委態度相對保留。

民進黨立委林月琴說：「一直以來也沒說認為不是要進行，而且是把它列為優先法案，所以如果他要拜會，就直接來拜會黨團溝通。」

雖然陳昭姿辦公室已致電衛環委員會的綠營立委，但綠營傾向回歸黨團處理，不接受一對一拜會。相較之下，國民黨方面則持開放態度。國民黨衛環委員會召委廖偉翔證實接到電話，表示政院版草案已送審，期待與柯主席深入交換意見。

國民黨立委羅智強說：「所以說等到禮拜五細節的部份，我們會再來磋商。」

柯文哲結束官司言詞辯論後刻不容緩，不僅要當法案推手的「說客」，還要擔任選舉的「老母雞」常住嘉義，持續展現「嗡嗡嗡」的行動力。

