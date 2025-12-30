柯文哲變身說客！陳昭姿證實週五將拜會立委：續推代理孕母解禁

民眾黨前主席柯文哲（左）、立委陳昭姿（右），資料照。廖瑞祥攝



民眾黨立委陳昭姿從上任以來就力推《人工生殖法》修法，希望讓代理孕母解禁，但因爭議太大，至今尚未成功。今（12/30）天傳出民眾黨前黨主席柯文哲週五將前往立法院，希望拜會藍綠衛環委員會立委，爭取支持推動代理孕母，陳昭姿在接受《太報》電訪時證實相關消息，並表示是柯主動請纓協助遊說。有綠委證實今天傍晚6點左右收到拜訪邀請，但民眾黨與民進黨關係緊張，將決定婉拒。

陳昭姿因先天性子宮發育不全無法生育，多年來她在民間積極推動代理孕母解禁，2024年被列入民眾黨不分區立委員名單、並順利進入國會後，陳就不斷嘗試推動《人工生殖法》修法，不過將近2年來，因代理孕母爭議太大，至今尚未成功。行政院會日前所通過的《人工生殖法》修法草案，僅放寬女女同婚與單身女性，並強調社會對於代理孕母仍無共識，因此脫鉤。

今天有報導指出，為了協助陳昭姿推動代理孕母，柯文哲將在本週五前往立法院，並爭取拜會藍綠衛環委員會立委。陳昭姿在接受《太報》電訪時證實相關消息，並表示2年前她被邀請加入民眾黨時，柯就承諾會幫她「圓夢」，最近柯結束京華城案言詞辯論後，就主動表達可以協助遊說，所以星期五會拜會各立委。

陳昭姿透露，目前辦公室已陸續聯絡各立委辦公室，並表示希望拜會見面討論代理孕母解禁，藍營態度相當活躍，預計週五早上就會陸續拜訪，也期待綠委給予正面回應。有綠委證實今天傍晚6點左右收到拜訪邀請，但直言民眾黨與民進黨關係緊張，而且陳昭姿過去在立法院跟綠委結下不少樑子，將決定婉拒。

