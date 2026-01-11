柯文哲讓陳昭姿留任另有目的？鍾年晃：當民眾黨團總召

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨立委陳昭姿的兩年條款鬆動，有望留任，因前主席柯文哲特別在辭職書上備註，陳須完成代孕法案。媒體人鍾年晃說，柯文哲要陳昭姿留下來，就是要讓陳未來當黨團總召，柯會認為陳沒有其他政治野心、較好控制，能幫忙監軍。

鍾年晃10日在三立政論節目《54陪審團》表示，原始版的辭職書應該是八個人都打字、打上名字，可是陳昭姿那份下方的一行字是事後加的，他認為是先有結果才找原因，結果就是柯文哲希望陳留下來，柯之所以希望陳留任，就是要陳下個會期能夠當黨團的總召，幫柯在下個會期監軍。

鍾年晃說，柯文哲會認為陳昭姿比較沒有政治上的野心、較容易被控制。（圖／54陪審團）

鍾年晃提到，在過去明帝國的歷史裡面，大將軍出征的時候，因為皇帝不信任將軍，都要派一個人去監軍，監軍的通常就是皇帝最信任的人，職位就叫做太監，但監軍的不懂打仗，但懂一件事情，就是盯住大將軍，不要讓大將軍槍口對內、轉過來打皇帝。

鍾年晃指出，所以陳昭姿將來在下個會期裡面，會於立法院的民眾黨團執行柯文哲的意志，所以柯先決定把陳留下來再想理由，至於為何不是黃國昌等人，因為柯會認為陳比較沒有政治上的野心、較容易被控制。

鍾年晃強調，之所以會說要完成代孕法案的理由是後面加的，他請問大家，如果民眾黨真的那麼重視該法案，過去兩年有沒有提案過？過去兩年有沒有到全國各縣市去辦走讀活動宣傳？其實沒有，這就證明說所謂的優先法案只是一個藉口、理由。

