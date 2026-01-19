柯文哲質疑營養午餐免費騙選票 北市府：樂見高虹安、張啓楷支持

台北市長蔣萬安。 圖：金大鈞／攝（資料照）

台北市長蔣萬安日前宣布，北市中、小學營養午餐推動全面免費，但民眾黨前主席柯文哲質疑，營養午餐免費是民粹政治、騙選票，也點名「生生喝鮮奶」政策，「騙選票非常有用，但沒有實際上意義」。北市府回應，樂見各界對營養午餐免費政策的支持，並點名新竹市長高虹安、民眾黨嘉義市長參選人張啓楷等民代也支持。

柯文哲昨稱，營養午餐完全免費政策，沒有排富，違反社會福利偏向弱勢，在科學上不對，除非因為大家都不生小孩，若理由是為應付少子化，才可以接受。推出每個政策要考慮兩件事，誰是受害者、誰是受益者，若全免費，顯然沒有很明顯的受害者，受益者是每一個人，可是卻把社會重新分配的機制取消掉，那這時候唯一的目的只是政策引導，但實務上看，全台營養午餐免費的，通常品質都變差，因為完全不要錢，大家就不會很珍惜，事實上，完全不用錢的時候，督導的力道會變弱。

柯文哲說，營養午餐完全免費，基本上就是民粹政治，並稱他也知道在「騙選票」，「不過還好啦，還可以接受」，沒有特別有意義；另他也說，自己絕對反對每天喝一杯鮮奶，更沒有意義，他直指給小孩子10點喝牛奶，12點就吃不下飯了，一週吃一天，很奇怪，這個騙選票非常有用，民粹政治，只是沒有實際上意義，政治就是這樣，「你也知道在騙選票，但好啦、好啦！要騙就去騙。」

對此，北市府副發言人魏汶萱表示，市府最關心的就是給孩子充足營養、減輕家庭養育負擔。市府樂見各界對營養午餐免費政策的支持，包括高虹安以及張啓楷等民意代表。

