柯文哲赴宜蘭為陳琬惠助選 林國漳籲好好處理司法事件

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳赴礁溪拜會黨公職。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕民眾黨前主席柯文哲今天赴宜蘭四結福德廟參拜，並為宜蘭縣長參選人陳琬惠助選，接受媒體聯訪時表示，藍白合目前將由民眾黨黃國昌與國民黨主席鄭麗文負責。對此，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表示，為黨輔選並不訝異，但希望他能好好處理他的司法事件。

柯文哲今早到宜蘭輔選，提及藍白合部分，因目前黨主席是黃國昌，合作細節應由黃國昌和國民黨主席鄭麗文商量，雙方已成立對接團隊處理；陳琬惠也說，她已獲正式提名，目前在地方就是努力往前衝，至於藍白合就交給2位主席討論。

綠營林國漳今天赴礁溪出席黨公職座談會，拜會礁溪鄉農會，會前受訪時重申，真的沒有辦法掌握藍或白要不要合？只有期待自己做得更好，努力爭取更大多數選民的支持，只有他自己努力才是重點，至於藍白合不合，真的不是他考慮的點。

林國漳也說，柯文哲來宜蘭輔選，因身分是前民眾黨主席，當然有他的立場，為黨輔選，這一點我們並不驚訝，也尊重他個人意願，不過更希望他能好好處理他的司法事件。

