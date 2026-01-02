柯文哲赴立院另有目的？吳靜怡示警：興風作浪能力不可小覷

政治中心／劉宇鈞報導

前民眾黨主席柯文哲今（2）日現身立法院，柯為協助同黨立委陳昭姿推動代理孕母修法，向朝野黨團請託。時事評論員吳靜怡分析柯文哲此行動機，她說，柯製造議題、翻攪局勢的「興風作浪」能力，在政壇上還是不可小覷。

吳靜怡發文表示，柯文哲踏入立法院，手上拿著「代理孕母」政策草案，對外宣稱希望透過朝野協商推動立法，柯選擇在這個時間點拜會藍綠立院黨團，政治時機並不單純，因為同一時間，正是國民黨立院黨團幹部改選的關鍵時刻，柯此行究竟是來談法案，還是來湊熱鬧？是在為代理孕母草案協商，還是在為民眾黨未來的國會定位試水溫？

吳靜怡提到，另一邊，民進黨團總召柯建銘曾是柯文哲踏入政壇、參與選舉的重要導師之一，但隨著政治路線分歧，以及高虹安參選新竹市長後的對立，雙方幾乎沒有實質互動。這次拜會，究竟會擦出政策火花，還是僅止於形式性的禮貌往來？外界只能觀察，卻難以樂觀。

吳靜怡認為，柯文哲若要超越黃國昌，必須解開「國防預算」這個結！總統賴清德總元旦國防談話中引用《孫子兵法》：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之。」這套論述，事實上與柯過去在台北市政府時期一致，柯也曾多次主張，台灣的國防建設應與美方展開更實質的聯合生產，以降低對外依賴，而非被動接受。

吳靜怡直言，柯文哲很清楚，在藍綠僵持的軍購與國防預算議題上，最後的決定權，往往落在民眾黨手中，買或不買，支持或杯葛，不只決定一個案子的命運，而是直接定調，民眾黨究竟要成為台灣的關鍵力量，還是走向泡沫化的小藍白，「小藍八」戰略的後遺症，正在全面反噬民眾黨！

吳靜怡指出，跨年前後的中共軍事演習，對台灣社會的安全感造成明顯衝擊，也讓民眾黨在中南部選戰陷入結構性困境，沒有長期組織基礎的候選人，面對鄉親最直接的質疑，為何民眾黨要擋國防預算？如何看待鄭麗文的一中路線？往往答不上來，也避不開，這正是黃國昌一年來主導的「小藍八」戰略所留下的政治後遺症。

吳靜怡也說，泛藍選民會選國民黨、中間選民對統一路線高度警惕，在選票計算上，幾乎找不到支持民眾黨的理性理由，民眾黨在地方組織經營上近乎裸奔，不少參選人甚至寧願掛無黨籍，也不願背負民眾黨標籤，從不成母雞的「小藍八」形成沒有小雞的政壇「小藍掰」。

吳靜怡強調，真正能讓民眾黨長肌肉的人，不是現任主席黃國昌的八塊肌，而是柯文哲，柯製造議題、翻攪局勢、改寫規則，這種「興風作浪」的能力，在政壇上還是不可小覷。

