柯文哲赴立院拜會朝野立委 推人工生殖法等案

國民黨立院黨團總召傅崐萁喊話，「我們熱烈地掌聲歡迎，活血歸來的柯文哲主席，滿血回歸啊。」

前民眾黨主席柯文哲在現任主席黃國昌與黨籍立委的陪同下，拜會國民黨立院黨團。柯文哲致詞也表示，這次是為了《人工生殖法》前來拜託，要兌現對陳昭姿的承諾。

前民眾黨主席柯文哲表示，「拜託大家幫忙，因為這是我對陳昭姿的一個承諾。這個有什麼困難？結果竟然搞了2年，到現在都已經要火燒屁股，趕快來處理。」

民眾黨立院黨團總召黃國昌提到，「如果我們可以取得最大的公約數，在兩邊都可以接受的情況之下，能夠盡速完成這個法案制定。」

國民黨立院黨團總召傅崐萁回應，「在野黨實施強大的監督力量，讓賴清德獨裁專政的政權，能夠得到相當的制衡跟平衡。」

傅崐萁也細數，完成過去30年各政黨在立法院不斷強調的民主法案，包括國會改革、《財劃法》修正、普發現金還稅於民，以及保衛台灣的軍人加薪法案等。

柯文哲為《人工生殖法》奔走拜會，據了解，綠營部分，柯文哲中午只安排與總召柯建銘見面。

面對記者提問是否會有其他黨團成員一同會面？民進黨立院黨團總召柯建銘表示，「應該是單獨碰面。」

民進黨立委吳思瑤認為，「不論是見誰，能夠民生合作就是好事，但是預算就是民生，柯前主席當過台北市長，他一定非常清楚政府不可以一天沒有預算。」

陳昭姿力推《人工生殖法》修法，如今面臨黨內規2年條款即將卸任，當柯文哲被問2年條款是否鬆動時，表示會再討論。